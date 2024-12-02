Дороге сміття

Ви сподівались, що, як неодноразово було заявлено урядом, під час воєнного стану в Україні не збільшуватиметься вартість комунальних послуг? Марно! За світло вже сплачуємо вдвічі більше. Тепер до енергетиків Кропивницького приєдналась компанія «Екостайл», яка займається вивозом побутових відходів.

Виконавчий комітет Кропивницької міської ради встановив новий тариф на послуги з управління побутовими відходами. Діючий тариф було встановлено у серпні 2022 року виключно на вивезення і захоронення твердих побутових відходів. Згідно з прийнятим рішенням, тепер для підприємства ТОВ «Екостайл» встановлено тарифи на послугу з управління змішаними побутовими відходами, великогабаритними побутовими відходами та ремонтними побутовими відходами, тобто вони включають операції із збирання, перевезення, відновлення та видалення побутових відходів.

Згідно із розрахунком, а також з урахуванням діючих норм споживання, місячна плата на одну особу буде становити:

– для населення багатоповерхових житлових будинків – 67,22 грн, у тому числі змішані побутові відходи – 56,91 грн, ремонтні побутові відходи – 3,49 грн, великогабаритні побутові відходи – 6,82 грн. Тобто зростання місячної плати складає 30,66 грн, або 84 %. Якщо брати в порівнянні з врахуванням лише змішаних побутових відходів, збільшення відбулося на 20,36 грн, або на 55 %;

– для населення приватного сектору – 70,52 грн, у тому числі змішані побутові відходи – 60,21 грн, ремонтні побутові відходи – 3,49 грн, великогабаритні побутові відходи – 6,82 грн. Зростання складає 31,84 грн, або 82 % (у порівнянні з врахуванням лише змішаних побутових відходів – 21,53 грн, або 55 %).

Це все офіційні цифри. Наведемо конкретний приклад – мою родину з чотирьох осіб. На сьогодні ми сплачуємо за вивіз сміття 150,89 грн з урахуванням абонплати. За новими тарифами ця сума збільшиться до 268,88 грн (без урахування абонплати, бо про неї нічого не сказано), тобто майже вдвічі. Але постає питання: чому ми щомісячно маємо сплачувати за вивіз та утилізацію великогабаритного та будівельного сміття, якщо у нас його немає? І ще одна «дрібничка»: ані зарплати, ані пенсії у нас вдвічі не збільшено, а за здорожчанням усього не встигаємо навіть слідкувати…