«Миколай, Рiздво, Новий рiк…»

Під такою назвою днями в обласному Музеї мистецтв відкрилася виставка українських та європейських листівок з приватної колекції Віталія Постолатія. В експозиції представлені 106 поштівок, присвячених новорічним та різдвяним святам.

Виставка стала ще однією сторінкою плідної співпраці колективу музею з приватними колекціонерами. А саме для Віталія Постолатія – п’ятою у стінах цього музею.

Віталій Володимирович – відомий у нашому місті педагог, публіцист і краєзнавець, автор декількох сотень газетних публікацій, понад 50 наукових праць.

Експозиція умовно поділена на чотири тематичні блоки. Перший презентує українські поштівки 1990-х – 2020-х років. До речі, серед них є й зображення картини «З Різдвом!» художника-земляка Олександра Охапкіна. У другій частині можна побачити листівки, які розкривають релігійну основу свята Різдва Христового. Третій блок – це європейські поштівки світського характеру з традиційною різдвяною символікою. Останній експозиційний комплекс представлений листівками із зображенням тварин, пташок та дітей.

Оскільки ця виставка є своєрідним маленьким ювілеєм, на честь цієї події Віталієм Постолатієм до фондового зібрання музею були передані п’ять предметів з власної колекції. Вони стали ще однією часткою культурної спадщини, яка, сподіваємось, буде цікавою для нащадків. А ті, хто завітають до Музею мистецтв напередодні різдвяних та новорічних свят, певно отримають задоволення, святковий настрій та надію на краще.