Естонсько-український діалог у дії: жінки Кіровоградщини відвідали Таллінн

Минулого тижня в рамках естонсько-українського проєкту «Нові можливості для українських жінок та молоді Кіровоградщини» відбувся навчальний візит делегації з Кіровоградської області до столиці Естонії – Таллінна. Група активних жінок отримала унікальну можливість ознайомитися з естонським досвідом у сфері підприємництва, інновацій та освіти.

Жіноче підприємництво — це не лише про економічний розвиток, але й про створення сильних спільнот, які здатні долати виклики. Участь жінок у бізнесі сприяє інноваціям, розширенню можливостей працевлаштування та підвищенню соціальної відповідальності. Кіровоградщина цього року показала значний прогрес у цій галузі – починаючи від гарних результатів роботи Центру підтримки підприємництва у Кропивницькому, котрий очолює Анастасія Полтавчук, до розробки та апробації унікальної інтегрованої програми з підприємництва для молоді, якою опікуються Інна Краснощок та Вікторія Алексєєвець.

Кожен другий новий бізнес в Україні відкривають жінки. Частка жінок-директорок цьогоріч зросла до 34%. Біля 60% новозареєстрованих приватних підприємців Кіровоградщини – це саме жінки. І програма “Нові можливості для українських жінок та молоді Кіровоградщини” працює, щоб підсилити цю тенденцію. У тому числі, через навчальні візити.

“Багато хто з нас, хто брав участь у програмі, як і я, є переселенками – людьми, позбавленими минулого, але сповненими рішучості будувати майбутнє. Кожна з них – це окрема історія успіху, яка доводить, що навіть після найбільших втрат можна знайти в собі сили рухатися вперед і створювати щось нове”, – переконана учасниця програми Марина Коцюра, головна експертка-аналітикиня у Регіональному фонді підтримки підприємництва у Кіровоградській області.

Електронне суспільство та освітні інновації

У рамках візиту до Таллінну жінки-підприємиці та журналісти із Кропивницького, Олександрівки та Світловодську побували у демонстраційному центрі E-Estonia в Юлемісте – символі технологічного прогресу країни. Тут вони дізналися про інноваційні електронні сервіси, які зробили Естонію світовим лідером у сфері цифровізації. Також відвідали місцеве медичне підприємство, де його керівниця познайомила українок із практичними аспектами ведення бізнесу.

«Наші ініціативи, зокрема поїздка до Таллінну, допомагають жінкам отримати нові знання, контакти та надихнутися досвідом європейських колег. Це важливий крок у розвитку підприємницьких навичок та формуванні більш інклюзивної економіки. Я впевнена, що підтримка жіночого підприємництва є інвестицією у краще майбутнє, яке враховує інтереси всіх членів суспільства», – коментує навчальний візит керівниця українського компоненту програми, лідерка “Прес-клубу реформ” Вікторія Талашкевич.

За її словами, важливою зустріччю з огляду на це стала лекція в Естонському університеті прикладних наук підприємництва (EUAS), де учасниці програми дізналися про сучасні підходи до підприємницької освіти, а також семінар із очільницею організації “Junior Achievement”, що підтримує молодіжне підприємництво. До речі, на Кіровоградщині ця програма теж втілюється на базі партнерів “Прес-клубу реформ” – у Кропивницькому професійному ліцеї сфери послуг і торгівлі.

Старе місто та зустрічі у Парламенті

Серцем Таллінну є старе місто, посеред якого розташовані будівлі Уряду та Парламенту. Саме до колиски естонського народовладдя і завітала протягом свого візиту делегація із Кіровоградщини. Їх прийняв, зустрічав та супроводжував народний депутат Танел Кіїк, екс-міністр соціальних справ Естонії, а нині віце-президент Парламентської естонсько-української групи. Він зазначив, що переважна більшість депутатів були і залишаються відданими справі військової та гуманітарної підтримки України, адже загрози, котрі постають зі сторони росії, є екзистенційними для усієї Європи, і для Естонії зокрема, котра біля півстоліття перебувала під совєтською окупацією.

Про це, і про роль жінок у впровадженні миру та підтримці демократії учасниці делегації продовжили говорити під час візиту до офісу Естонського центру гендерних досліджень (ENUT), який очолює Реет Лайя. Вона розповіла про свою участь у форумі, що його організовувала Організація Об’єднаних Націй понад чверть століття тому у Пекіні, та про історію організації.

“Участь жінок і жіночих громадських організацій у налагодженні миру є ключовим елементом стійких та ефективних рішень. Жінки привносять у переговорні процеси унікальну перспективу, орієнтовану на побудову діалогу, захист прав людини та врахування потреб вразливих груп. На рівні ООН і глобальних ініціатив це означає, що жіночий голос стає частиною процесу ухвалення рішень, які формують майбутнє мирних суспільств. Жіночі організації, працюючи безпосередньо з громадами, забезпечують зв’язок між міжнародними миротворчими ініціативами та реальними потребами людей на місцях”, – переконана Реет Лайя. Вона та вся команда ENUT вже багато років підтримує розвиток жіночого лідерства в Естонії, Україні та інших країнах Європи, адже участь жінок миротворчості — це не лише соціальна справедливість, а й стратегічна необхідність.

Підтримка жіночого підприємництва

Важливою частиною пазлу економічного розвитку Естонії, котрий вивчали учасниці навчального візиту, стала Конференція жіночого підприємництва, яка проходила у приміщенні Міністерства економіки та комунікації. Під час заходу, котрий вже вісім років поспіль проводить ENUT, йшлося про нові виклики та можливості для жінок у бізнесі. На важливості тримати ці питання у фокусі уваги наголосила заступниця міністра пані Сандра Сарав, а також проректорка Естонський університет ділового адміністрування Майнор пані Лі Хобе. Не менш цікавими були виступи, в рамках яких свої думки представили Кеті Кіл, керівниwz проекту економічного планування згаданого Міністерства, а також радник Міністерства Каарел Лехцалу.

Наразі жіноче підприємництво в Естонії активно розвивається в кількох ключових напрямах. Це, зокрема, цифрові технології, адже Таллінн відомий як лідер у цифровізації, і жінки активно інтегруються в IT-галузь. Вони створюють стартапи, працюють у сфері кібербезпеки, розробки програмного забезпечення та електронних послуг. Програми підтримки стартапів, як-от Startup Estonia, сприяють зростанню числа жінок у технологічному секторі. Ще один напрямок, в якому естонські підприємиці досягають успіху, це креативні індустрії та дизайн, мода, архітектура, а також ремісництво. Естонки натхненно використовують місцеву культуру та екологічні принципи для створення унікальних брендів, популярних як на внутрішньому, так і на міжнародному ринках. І, звісно, актуальним залишається екологічне підприємництво та стійкий розвиток. Під час панельних дискусій на конференції членкині української делегації могли впевнитися у тому, що естонки активно залучені до проектів, котрі включають організацію бізнесів з виготовлення екологічно чистих продуктів, а також розвитку зеленого туризму.

Плани на майбутнє та партнерство

Естонія також має добре розвинену інфраструктуру для підтримки жінок-підприємців, включаючи навчальні програми, бізнес-інкубатори та мережі для обміну досвідом. Це саме той напрямок, в якому може розвиватися і Україна та Кіровоградщина. З цією метою – перейняти досвід, знайти корисні контакти, встановити ділові стосунки, – і відбувся візит, двосторонні зустрічі з естонськими партнерами, обговорення та неформальне спілкування. Жінки Кіровоградщини повернулися додому сповнені нових знань, ідей та натхнення для розвитку власних проєктів в Україні. Цей візит став не лише платформою для обміну досвідом, а й кроком до зміцнення українсько-естонської співпраці, а також ще раз підкреслює важливість міжнародної підтримки, яка відкриває нові можливості для розвитку місцевих громад.

Програма “Нові можливості для українських жінок та молоді Кіровоградщини” триває, і вже навесні ще одна група жінок-підприємиць відвідає Таллінн, завдяки щедрій підтримці Естонського центру міжнародного розвитку (ESTDEV), а розроблена та апробована навчальна програма з підприємнитцва для молоді дасть можливість учням та ученицям отримати перші гранти на розвиток власної справи.