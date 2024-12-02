«Запалили сцену обласної філармонії золотими хітами української естради»

28 листопада відбувся сольний концерт ансамблю «Єлисавет-ретро» Кіровоградської обласної філармонії. На одному подиху промайнув концерт, від якого глядачі були в неймовірному захваті. Лунали хіти перших українських естрадних зірок та композиторів: Володимира Івасюка, Миколи Мозгового, Ігоря Білозіра, Ігоря Поклада, Мирослава Скорика.

Солісти Світлана Польова, Іванна Неділенко, Людмила Царенко, Артем Гасленко та Олексій Козачинський інтерпретували хіти по-новому, а особливого звучання їм додали інструменталісти ансамблю: Олег Кротов – художній керівник колективу, контрабас, бас-гітара, Олена Смотренко – скрипка, Артем Гасленко – барабани, Дмитро Дорош – гітара, Віталій Присяжний – баян. Чарівна ведуча концерту та натхненний художній керівник – Анна Шуть.

Звичайно, овації та захоплення глядачів переповнювали, а легендарна «Червона рута» та славнозвісний «Край, мій рідний край» не залишили байдужими нікого в залі: всі разом співали такі знайомі та близькі кожному українцю слова.

В рамках всеукраїнської програми «Дякую тобі», запровадженої Міністерством культури та стратегічних комунікацій України та Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» з метою залучення військових та підтримки їх духовного здоров’я глядачі познайомилися з Сергієм Пахомовим – молодшим сержантом, талановитим музикантом, викладачем Долинської школи мистецтв, який у березні 2022 року добровольцем пішов у лави ЗСУ виборювати нашу незалежність, був стрільцем одного з батальйонів на південному напрямку, командиром взводу, але звільняючи Херсонщину у вересні 2022 року отримав тяжке поранення. Безперечно, важливим та щемливим моментом концерту була особлива пісня «Біля тополі» у виконанні Сергія та ансамблю, під час якої зал затамував подих та двічі аплодував стоячи зі слізьми на очах та безмежною вдячністю в серці.

«Ми надзвичайно щасливі з того, що Сергій Іванович погодився на пропозицію бути частиною цього концерту. Для нашої філармонійної родини це велика честь виступати із захисником, вірним сином своєї держави, талановитим музикантом на одній сцені.» – художній керівник філармонії та ведуча концерту Анна Шуть.