«Пригоди зелених велетнів»

Цього грудня на вас чекають неймовірні пригоди улюблених героїв мультфільму – Шрека, Фіони, Віслюка, Кота у чоботях, Коржика та Хрещеної феї. Кіровоградська обласна філармонія запрошує маленьких любителів пригод на прем’єру новорічної вистави.

Незвичайний та цікавий формат свята зачарує кожну дитину! Ви поринете в захоплюючу атмосферу разом із героями, які шукатимуть чарівне зілля краси і зможете стати учасниками пригоди, допомагаючи їм, але пошуки не будуть такими простими, як здається: на заваді стане Хрещена фея, яка робитиме все для того, щоб перешкодити їм. Проте казкові герої не здаватимуться: вони робитимуть усе для того, аби бути готовими до свята на всі 100%.

Чекаємо на вас:

20, 21, 22, 24, 26, 27, 28, 29, 30 грудня 2024 року о 13:00

та 03, 04 січня 2025 року о 13:00.