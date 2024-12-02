Діти-свідки домашнього насильства автоматично вважаються постраждалими: як отримати допомогу

Дитина вважається постраждалою від домашнього насильства, навіть тоді, коли є лише його свідком. Юристи системи безоплатної правничої допомоги розповідають, як діяти в такій ситуації і чому важливо звернутися по допомогу.

Перебування в домі, де відбувається домашнє насильство, може мати для дитини значні негативні психологічні наслідки. При цьому дитині не обов’язкового бачити бійки, так само травматично для неї буде чути звуки сварки або відчувати напругу у стосунках рідних та просто усвідомлювати ситуацію.

Ускладнює ситуацію ще й те, що діти повністю залежать від дорослих, що їх оточують.

Тому якщо вам стало відомо, що дитина систематично є свідком домашнього насильства чи воно вчиняється щодо неї, повідомте про це:

службу у справах дітей того населеного пункту, де проживає дитина;

Національну дитячу гарячу лінію 0 800 500 225;

Національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству 116 123 чи 0 800 500 335 (дзвінки безоплатні);

поліцію 102.

Коли поліція виносить адмінпротокол про вчинення домашнього насильства, важливо прослідкувати, щоб там було вказано, що дитина була присутня під час вчинення домашнього насильства, й зазначено її як постраждалу особу. Це потрібно, щоб притягнути кривдника до відповідальності, зокрема для винесення судом обмежувального припису, щоб обмежити спілкування кривдника з постраждалою дитиною.

Де отримати юридичну допомогу

Діти мають право отримати юридичні послуги безоплатно. Це право гарантується статтею 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу». Надає послуги система безоплатної правничої допомоги (БПД).

Юристи системи БПД:

проконсультують щодо прав та алгоритму дій;

роз’яснять, які докази потрібні і як їх зібрати;

за потреби представлятимуть інтереси в суді, в тому числі підготують заяву до суду щодо винесення кривднику обмежувального припису.

Як звернутися до системи БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/