№51 (1622)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 19 грудня 2024 року

Що принесе нам Санта Дональд?

Дарка Оліфер: «Вижити самій і допомогти вижити іншим»

Качка по-пекінськи, або Хлопцям подобається

Міське господарство: ситуація контрольована

Ветеранам від держави

Різдвяні подарунки з Великої Британії

«Тато на небі, визволяє Україну від поганих росіян»

Ашот Арушанов: «Думок про виїзд з країни не було і близько»

Віктор Фесечко: «У таких двобоях важко щось передбачити»

«Щоб вони там не мерзли»

«Бо він поширював російську пропаганду»

 

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