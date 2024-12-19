№51 (1622)

Номер тижневика «УЦ» від 19 грудня 2024 року
Дарка Оліфер: «Вижити самій і допомогти вижити іншим»
Качка по-пекінськи, або Хлопцям подобається
Міське господарство: ситуація контрольована
Різдвяні подарунки з Великої Британії
«Тато на небі, визволяє Україну від поганих росіян»
Ашот Арушанов: «Думок про виїзд з країни не було і близько»
Віктор Фесечко: «У таких двобоях важко щось передбачити»
«Бо він поширював російську пропаганду»
Дітей з Кропивницького запрошують створити новорічні листівки для захисників та захисниць:...