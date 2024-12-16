Передплата періодичних медіа «Зимова ЄПідтримка»

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Влас. інф.
-
17:32
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З 1 грудня 2024 року громадяни можуть витратити 1000 грн державної
допомоги на передплату періодичних медіа.

Коштами можна скористатися протягом 3 місяців після отримання через
онлайн-сервіс на сайті АТ «Укрпошта».

Ліміт за оплатою:

-Карткою «ЄПідтримка» можна оформити передплату з доставкою з січня 2025
року на будь-яке видання вартістю до 1000 грн.

Як оформити замовлення через сервіс «Онлайн передплата»:

1.Крок 1: Зайдіть на https://peredplata.ukrposhta.ua/
та оберіть необхідне видання. Знайти
видання можна за назвою, індексом, тематикою.

2.Крок 2: Вкажіть період, на який хочете оформити підписку (зараз
доступна передплата на 2025 рік).

3.Крок 3: Оформіть замовлення, вказавши поштову адресу, ПІБ замовника,
телефон, e-mail.

4.Крок 4: Зазначте реквізити картки «ЄПідтримка» та проведіть оплату,
натиснувши «Оплатити».

Передплата онлайн – це безпечно, зручно та швидко!

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