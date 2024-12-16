Передплата періодичних медіа «Зимова ЄПідтримка»

З 1 грудня 2024 року громадяни можуть витратити 1000 грн державної
допомоги на передплату періодичних медіа.
Коштами можна скористатися протягом 3 місяців після отримання через
онлайн-сервіс на сайті АТ «Укрпошта».
Ліміт за оплатою:
-Карткою «ЄПідтримка» можна оформити передплату з доставкою з січня 2025
року на будь-яке видання вартістю до 1000 грн.
Як оформити замовлення через сервіс «Онлайн передплата»:
1.Крок 1: Зайдіть на https://peredplata.ukrposhta.u
та оберіть необхідне видання. Знайти
видання можна за назвою, індексом, тематикою.
2.Крок 2: Вкажіть період, на який хочете оформити підписку (зараз
доступна передплата на 2025 рік).
3.Крок 3: Оформіть замовлення, вказавши поштову адресу, ПІБ замовника,
телефон, e-mail.
4.Крок 4: Зазначте реквізити картки «ЄПідтримка» та проведіть оплату,
натиснувши «Оплатити».
Передплата онлайн – це безпечно, зручно та швидко!
«Бо він поширював російську пропаганду»