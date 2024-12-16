Передплата періодичних медіа «Зимова ЄПідтримка»

З 1 грудня 2024 року громадяни можуть витратити 1000 грн державної

допомоги на передплату періодичних медіа.

Коштами можна скористатися протягом 3 місяців після отримання через

онлайн-сервіс на сайті АТ «Укрпошта».

Ліміт за оплатою:

-Карткою «ЄПідтримка» можна оформити передплату з доставкою з січня 2025

року на будь-яке видання вартістю до 1000 грн.

Як оформити замовлення через сервіс «Онлайн передплата»:

1.Крок 1: Зайдіть на https://peredplata.ukrposhta.u a/

та оберіть необхідне видання. Знайти

видання можна за назвою, індексом, тематикою.

2.Крок 2: Вкажіть період, на який хочете оформити підписку (зараз

доступна передплата на 2025 рік).

3.Крок 3: Оформіть замовлення, вказавши поштову адресу, ПІБ замовника,

телефон, e-mail.

4.Крок 4: Зазначте реквізити картки «ЄПідтримка» та проведіть оплату,

натиснувши «Оплатити».

Передплата онлайн – це безпечно, зручно та швидко!