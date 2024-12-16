Міське господарство: ситуація контрольована

Час підбивати підсумки третього року великої війни. З проблемами, негараздами, перебоями, але житлово-комунальне господарство Кропивницького витримало, не занепало. Детально про виклики сьогодення та вирішення складних питань «УЦ» розповів заступник міського голови Олександр Вергун.

Про опалення

– Щойно ми закінчили минулий опалювальний сезон, одразу розпочали підготовку до наступного. З квітня по жовтень працівники «Теплоенергетика» підготували господарство навіть в більших об’ємах, ніж це було в мирний час. Дякуємо USAID – допомогли трубами різних діаметрів, запірною арматурою, технікою (екскаваторами, навантажувачами). Завдяки цьому тепловики все літо працювали: замінили більшу кількість мереж, ніж в минулому та позаминулому роках. І все літо працювали по усуненню поривів, які проявилися під час гідравлічних випробувань. Також працювали по всіх 23-х котельнях: замінювали насоси, електросилове обладнання.

У нинішній опалювальний сезон ми увійшли в нормальному режимі. У міжопалювальний сезон вдалося запустити дві нові котельні. Але проблемою залишається стан наших мереж. Маємо пориви труб великих діаметрів. Вони вже відпрацювали два терміни, вичерпали ресурс. У зв’язку з цим ми вже розробляємо схему капітального ремонту мереж першої і другої черги – тих, що йдуть від ТЕЦ.

Дякую колективу «Теплоенергетика», який в цей складний час працює. Є певні питання з ТЦК, мобілізацією. Переважна більшість співробітників у віці 60 плюс. Молодші з певних причин не мають великого бажання там працювати.

Про вулично-шляхову мережу

– Також у цьому році спрацювали краще, ніж в минулі роки. Придбали другу машину, яка ліквідовує незначну ямковість на проїжджій частині. Усе літо працювала бригада з гарячим асфальтом. Грейдери маємо два, але працював один – знову ж таки дефіцит механізаторів.

Підприємство забезпечено ПММ, технікою, посипковим матеріалом. Працівники зараз чергують цілодобово на випадок снігу або ожеледиці. У цьому місяці вже виїжджали, посипали магістральні вулиці.

Звісно, є зауваження, знаємо, над чим працювати, але позитивні результати є. На сьогоднішній день стан вулично-шляхової мережі покращився. Це констатує і управління патрульної поліції – поліцейські систематично здійснюють перевірку і аналіз стану мережі.

Про благоустрій

– Є нарікання від громадськості стосовно покосу трави в літній період. Ми сприймаємо критику, і вже придбали дві самохідні установки, які будуть косити газони, де рівний рельєф. Вже визначено маршрути на наступний рік: вулиці Героїв України, Академіка Тамма, Соборна, Євгена Тельнова, проспект Університетський та інші. Це вже буде автоматизована робота. Один такий тракторець замінює сім косарів. А їх у нас у цьому сезоні працювало 5-6. Зазвичай було 8-9.

Про міський транспорт

– Намагаємося дотримуватися графіків руху комунального транспорту. Зривів рейсів практично немає. Але зазначу, що «Електротранс» також виконує мобілізаційні завдання. При цьому автобуси працювали до 22-ї і до 23-ї години.

Щодо підвищення вартості проїзду повторю те, що вже казав: в нашому місті тариф найнижчий в країні. Трималися, скільки могли, але треба враховувати об’єктивні фактори: подорожчання електроенергії, дизпалива, запчастин, підвищення мінімальної заробітної плати. Те саме стосується і приватних перевізників. Уникнути здорожчання вартості проїзду ми просто не зможемо.

В цілому

– Ситуація в міському господарстві контро­льована, але працюємо в аварійному режимі, з’явилися додаткові навантаження. Знеструмлення електромереж за графіками вносить корективи в роботу комунальних підприємств. Тролейбуси стоять, коли немає електроенергії, і це об’єктивність, і всі мають це розуміти. Світлофори не працюють. Але нам вдалося забезпечити безперебійну роботу світлофорів на 16-ти перехрестях – придбали блоки живлення.

Наші комунальні підприємства – і «Благоустрій», і «Універсал», і «Теплоенергетик», і «Міськсвітло» – виконують мобілізаційні завдання на сході держави. Співробітники працюють на фортифікаційних спорудах. Кожні два тижні ми формуємо нову бригаду, здійснюємо ротацію. А до цього їздили на схід виконувати суто комунальну роботу: прибирали вулиці, вивозили сміття там, де нема кому це робити. Спілкуємося з колегами зі східних регіонів, кажуть, що роботи ще багато, тому будемо допомагати.