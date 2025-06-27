Посилки з-за кордону: коли доведеться платити податок

Українці часто замовляють з-за кордону посилки, однак в деяких випадках за них доведеться сплачувати податок. Коли доведеться сплатити податок — роз’яснюють юристи системи надання безоплатної правничої допомоги.

Вартість має значення

Сьогодні посилки, вартість яких не перевищує 150 євро не оподатковуються. Вартість доставки не враховується в суму податку.

Якщо сума замовлення більша за 150 євро (приблизно 7000 грн), то податки нараховуються на суму перевищення ліміту. Наприклад, товар вартістю 200 євро, то податки треба буде сплатити тільки з 50 євро.

Як розрахувати вартість посилки

Якщо посилка коштує 200 євро, орієнтовна вартість мита, яке доведеться заплатити:

Мито = (200.00 – 150.00) * 10% = 5.00 євро

ПДВ = (50.00 + 5.00) * 20% = 11.00 євро

Митні платежі складатимуть: мито 5 євро + ПДВ 11 євро = 16 євро

Всього: 16 євро

*орієнтована сума нарахувань — (750 грн) залежить від курсу валют, встановленого НБУ на дату оформлення митних документів.

Якщо посилок декілька

Закон не обмежує кількість безмитних посилок (ціною до 150 євро). Тобто, можна замовляти та отримувати будь-яку кількість таких посилок.

Однак, якщо ви одночасно отримуєте декілька посилок, кожна з яких окремо не перевищує ліміт, але разом вони коштують понад 150 євро, варто перевірити, хто є відправником:

якщо всі посилки мають одного відправника і їдуть в Україну одним замовленням, то вам доведеться сплатити митні платежі

якщо кожна посилка має різних відправників і їде окремими замовленнями, покупець отримає кожну посилку без сплати ПДВ та мита.

Як дізнатися, коли треба сплачувати мито

Коли посилка прибуде до України, перевізник повідомить замовника про необхідність сплатити податки та мито — телефоном або смс.

Для розмитнення можуть знадобитися документи: рахунок, квитанція, чек, копія паспорта та податкового коду (один з них або декілька).

Оплату можна здійснити одразу або під час отримання у відділенні.

Де отримати юридичну підтримку

Кожна людина може отримати безоплатно консультацію юриста від системи надання безоплатної правничої допомоги. Юристи проконсультують як діяти у вашій ситуації.

Деякі категорії людей також мають право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду. Це ВПО, діти, люди з низьким доходом (працездатні – з доходом до 6056 грн/міс.; пенсіонери (за віком, вислугою років) – 4722 грн/міс.; з інвалідністю – якщо пенсія чи соцдопомога до 6056 грн), ветерани війни (інші категорії наведені у статті 14 Закону України «Про безоплатну правничу допомогу»). Юристи детально вивчать ваші обставини, за потреби складуть та подадуть до суду заяву і представлятимуть ваші інтереси у суді.

Як звернутися до системи надання БПД

https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/