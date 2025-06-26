Як підтвердити періоди роботи на пільгових умовах за Списком № 1 та № 2, якщо ліквідовано підприємство / установу без визначення правонаступника?

Законодавча підстава

Відповідно Порядку, який затверджений постановою правління Пенсійного фонду України від 10.11.2006 № 18-1 визначено процедуру підтвердження періодів роботи, що зараховуються до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах (за Списками № 1 та № 2), у разі ліквідації підприємства, установи, організації без визначення правонаступника.

Про механізм підтвердження періодів роботи за Списком № 1 та № 2

Підтвердження періодів роботи, що зараховується до стажу роботи для призначення пенсії на пільгових умовах за Списками № 1 та № 2 здійснюється комісіями з питань підтвердження стажу роботи, що дає право на призначення пенсії, створеними при Головних управліннях Пенсійного фонду України (далі ‒ Комісія).

Які дії заявника?

Для підтвердження пільгового стажу роботи заявник (його законний представник або представник, який діє на підставі виданої йому довіреності, посвідченої нотаріально) може звернутись до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України (обслуговування громадян здійснюється за принципом екстериторіальності) та надати:

заяву про підтвердження стажу роботи;

документи, які підтверджують факт припинення підприємства, установи, організації в результаті їх ліквідації (у томі числі архівні) ‒ щодо підприємств, установ, організацій, ліквідованих до 01.07.2004 та / або щодо яких відсутні дані про проведення реєстраційних дій в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань;

трудову книжку;

документи, видані архівними установами (довідка про заробітну плату, копії документів про проведення атестації робочих місць, копії документів про переведення на іншу роботу, на роботу з неповним робочим днем, надання відпусток без збереження заробітної плати (у разі відсутності ‒ довідка про їх відсутність);

інші документи, які підтверджують виконання робіт, що дають право на призначення пенсії на пільгових умовах.

Важливо, що лише з дотриманням зазначених вище вимог можливе призначення пенсії на пільгових умовах за Списками № 1 та № 2. Якщо немає неможливості підтвердження первинними документами умов, необхідних для призначення пільгової пенсії, пенсія призначається на загальних підставах після досягнення віку, визначеного статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області