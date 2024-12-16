Ветеранам від держави

Цього року Кіровоградщина одержала два транші з державного бюджету – 140 мільйонів гривень на придбання житла 72-м родинам наших ветеранів. Минулого тижня сертифікати отримали 34 захисники та захисниці або члени їхніх родин. Подія відбулася в Центральноукраїнському краєзнавчому музеї. Було урочисто і зворушливо водночас.

Начальник Кіровоградської ОВА Андрій Райкович зазначив, що має за честь виконати цю місію – вручити сертифікати. Вирішення житлового питання ветеранів – це складова «Політики героїв» Плану внутрішньої стійкості України, представленого президентом держави.

– Турбота про героя має бути на першому плані. Ми горді тим, що, незважаючи на війну, значну частину державного фінансового ресурсу спрямовано на соціальну потребу – забезпечення житлом героїв, ветеранів, – сказав Андрій Райкович. – Ми знаємо, що будуть наступні транші. Буде спрямовано стільки коштів, скільки буде потрібно для забезпечення військових та їхніх родин житлом.

Ми плануємо в майбутньому будувати житло за рахунок комбінованих бюджетів, бюджетів громад. Для вільної, незалежної, демократичної держави інтереси громади, громадянина, захисника, героя – понад усе.

«Щоби щастя було в тій оселі, яку ви придбаєте», – бажав Райкович, вручаючи сертифікати ветеранам, які мають поранення, батькам, дітям та дружинам тих, хто загинув на війні. Захисники відповідали традиційно, за статутом, і щиро: «Служу народу України».

Після поранень, за станом здоров’я вже не зможе служити Микола Чухно з Новоархангельська. Був в АТО з 2014 до 2015 року – воював, доки не був поранений. Дали третю групу інвалідності і списали, як він каже. До початку повномасштабного вторгнення допомагав побратимам. А в 2022-му знову пішов на фронт – в 42-й батальйон. Був там старшиною. Воював на Херсонщині, під Бахмутом, у Костянтинівці, Часовому Ярі. У Бахмуті отримав поранення, лікувався в госпіталях, дали вже другу групу інвалідності і не дозволили повернутися на фронт.

Микола Васильович зізнався, що не хотів брати сертифікат – не за житло йшов воювати. Але побратими, колеги-ветерани, юристи наполягли – це допомога держави, не варто відмовлятися. Тим більше що власного житла він не має.

Микола Чухно пішов на війну солдатом, повернувся головним сержантом. У 2014-му мав позивний Шумахер. Хлопці так нарекли за те, що міг будь-яку машину у ворога забрати й пригнати до своїх. А вже під час «повномасштабки» його називали Батею. Йому 54, високий, міцний, надійний – справжній батя. Хоча Батя неодноразово підтверджував своє «шумахерство», відбирав машини, бронетехніку «і у кацапів, і у чеченців». Сказав, що отримані поранення час від часу нагадують про себе. Але тримається, продовжує допомагати побратимам.

Заступниця начальника ОВА Катерина Колтунова пояснила, що суми виданих сертифікатів коливаються від 1,6 до 2,8 мільйона гривень. Їх обраховували за декількома критеріями, як то кількість членів сім’ї та наявність інвалідності в когось з них.

– Ми воюємо з 2014 року, кількість ветеранів велика. На Кіровоградщині більше 42 тисяч ветеранів, – зазначила Катерина Колтунова. – Зрозуміло, що формуються черги на отримання соціальної допомоги, яка передбачає і отримання житла. Ми пропонуємо територіальним громадам розробляти свої програми для допомоги ветеранам. Знаю, що багато підприємств допомагають своїм працівникам, які воювали і повернулися на робочі місця.

Це наше спільне завдання – гідно вшановувати ветеранів і допомагати їм реалізувати себе, адже це люди, які мають сильну волю, лідерські якості, можуть працювати в кризових умовах, швидко, правильно виконувати завдання. Усі разом маємо допомогти їм швидко інтегруватися в громаді і далі працювати на благо цієї громади і нашої країни.