Різдвяні подарунки з Великої Британії

By

Два тижні тому «УЦ» повідомила про проведення в британському місті Бат великої благодійної акції «Різдвяний марафон». Понад 200 волонтерів зібралися, щоб загорнути близько тисячі різдвяних подарунків для українських дітей. Захід організували благодійний фонд «Друзі Олександрії» The Friends of Oleksandriya на чолі з Женею Шкіль та Plant and Hire Aid Alliance, заснований Джеремі Фішем.

До акції долучилися студенти університету Бату та українці, які проживають у Баті та його околицях. Місцеві жителі приходили зі своїми подарунками, допомагали їх пакувати. Серед них колишні мери Бата, мешканці сусідніх міст. Подарунки – найрізноманітніші: у них симпатичні м’які іграшки, пазли, набори Лего, настільні ігри, книжки та багато іншого.

Ще одним різдвяним подарунком дорослим та маленьким олександрійцям став генератор на 200 кВт для міської лікарні, який стане важливою підтримкою в зимовий період.

У неділю, подолавши всю Європу, подарунки фурою доїхали до Олександрії. Санта Клаус обіцяв прибути безпосередньо на свято.