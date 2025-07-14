Родини зниклих безвісти за особливих обставин отримали право на безоплатну допомогу зі зверненням до суду

Близькі родичі та члени сім’ї осіб, зниклих безвісти за особливих обставин, тепер можуть отримати безоплатну вторинну правничу допомогу.

Це означає, що держава гарантує їм безоплатне отримання послуг юристів чи адвокатів для представництва інтересів, зокрема у судах, та складання процесуальних документів. Щоб їх отримати, потрібно звернутися до системи надання безоплатної правничої допомоги. Послуги вторинної правничої допомоги надаватимуться у зв’язку з захистом прав/інтересів члена родини/близького родича та/або прав/інтересів особи, зниклої безвісти.

Відповідні зміни до Закону України «Про безоплатну правничу допомогу» набрали чинності 4 липня 2025 року.

Хто належить до близьких родичів та членів сім’ї осіб, зниклих безвісти за особливих обставин

Перелік визначено у статті 1 Закону України «Про правовий статус осіб, зниклих безвісти за особливих обставин». До них належать:

чоловік, дружина, батько, мати, вітчим, мачуха, син, дочка, пасинок, падчерка, рідний брат, рідна сестра;

дід, баба, прадід, прабаба, внук, внучка, правнук, правнучка, усиновлювач чи усиновлений, опікун чи піклувальник, особа, яка перебуває під опікою або піклуванням;

особи, які спільно проживають, пов’язані спільним побутом і мають взаємні права та обов’язки, у тому числі особи, які спільно проживають, але не перебувають у шлюбі*.

*Відповідно до статті 21 Сімейного кодексу України проживання однією сім’єю жінки та чоловіка без шлюбу не є підставою для виникнення у них прав та обов’язків подружжя. Набуття таких прав та обов’язків вирішується в судовому порядку (пункт 5 частини першої статті 315 Цивільного процесуального кодексу України).

Чому це важливо

Часом для розв’язання проблем, пов’язаних зі зникненням людини безвісти за особливих обставин, родичам потрібна допомога зі звернення до суду. Питання, наприклад, можуть стосуватися:

Оскарження рішень, дій чи бездіяльності органів влади;

Встановлення фактів, що мають юридичне значення: факту смерті, факту батьківства зниклих;

Встановлення опіки над дитиною людини, зниклої безвісти;

Визнання особи безвісти зниклою за особливих обставин за рішенням суду;

Оголошення особи померлою за рішенням суду та інших.

Раніше в таких випадках родичі зниклих безвісти могли отримати безоплатну допомогу зі зверненням до суду, якщо належали до іншої категорії, як-от ВПО, людина з низьким доходом, людина з інвалідністю, ветеран війни тощо.

Як отримати безоплатну правничу допомогу

Консультація юриста

зателефонуйте за номером 0 800 213 103 (дзвінки безкоштовні в межах України);

напишіть у приватному чаті в Telegram або у приватні повідомлення сторінці системи надання БПД у Facebook або Instagram.

Юристи відповідають у будні.

Допомога зі зверненням до суду

Зверніться до найближчого бюро правничої допомоги та подайте:

звернення (допоможуть підготувати юристи);

паспорт чи інший документ, що посвідчує особу;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

документ, що підтверджує належність до відповідної категорії. Це може бути витяг з Єдиного реєстру осіб, зниклих безвісти за особливих обставин;

документ, що підтверджує родинні зв’язки зі зниклим (свідоцтво про шлюб, про народження, про встановлення батьківства тощо).

Зазначений перелік документів не є вичерпним. Можна подати й інший документ, що підтверджує належність до категорії. Також звернення на вторинну правничу допомогу можна подати онлайн. Уточнити деталі можна під час консультації з юристом.

Всі сервіси системи надання БПД: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/