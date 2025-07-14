Які соціальні допомоги призначає та виплачує Пенсійний фонд України?

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 11.06.2025 № 695 “Деякі питання надання окремих видів державної соціальної допомоги Пенсійним фондом України”, функції призначення та виплати державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю і державної соціальної допомоги на догляд, державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю (в тому числі з надбавкою на догляд), а також допомогу на поховання з 01.07.2025 передано до Пенсійного фонду України.

Чи зміниться щось для отримувачів соціальної допомоги?

Громадянам, які до 01.07.2025 вже отримували вищезазначені державні соціальні допомоги в органах соціального захисту населення, додатково звертатися до органів Пенсійного фонду України не потрібно. Виплати будуть продовжені автоматично, в межах термінів їхнього призначення.

Для призначення допомоги вперше…

Іншим особам, які не отримували зазначені вище державні допомоги, для їх призначення слід звернутись до територіального органу Пенсійного фонду України та подати відповідну заяву з необхідними документами, переліки яких затверджені постановами Кабінету Міністрів України від 02.04.2005 № 261 та від 03.02.2021 № 79 (для кожної допомоги визначено окремий перелік документів).

Способи звернення

Заяву з необхідними документами можна подати:

через уповноважених осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади; ЦНАП

сервісний центр ПФУ;

поштою ‒ на адресу відповідного органу Пенсійного фонду України;

в електронній формі ‒ через мобільний додаток Пенсійного фонду України, вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Єдиний державний вебпортал електронних послуг (Портал Дія).

Важливо!

Звертаємо увагу, що перехід до Пенсійного фонду України не вплине на обсяг допомоги, передбаченої законодавством.

Окрім того, посвідчення, видані раніше, залишаються чинними до закінчення строку їх дії або заміни їх в установленому порядку на нові.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області