Відпочинок на природі: як посмажити шашлики і не порушити закон

Літо — час відпочинку та пікніків на природі. Але перш ніж розпалити багаття, переконайтеся, що це не заборонено.
Де це робити можна, а де ні і яка відповідальність чекає на порушників — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).
Де заборонено розводити багаття
- у лісі під час пожежонебезпечного періоду — поза спеціальними місцями
- у заповідниках
- ближче ніж за 30 м до будівель і споруд
- у дворах, парках, скверах — без спеціально обладнаних місць
- в інших заборонених законом зонах.
Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки
Адміністративна:
– за порушення в лісі — штраф від 1530 до 4590 грн
– у населеному пункті— від 340 до 1360 грн.
Кримінальна:
якщо сталося займання з майновою шкодою у великому розмірі чи шкодою здоров’ю — штраф від 17 000 до 68 340 грн, або виправні роботи на строк до двох років або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.
Де та як правильно розводити багаття
- обирайте лише спеціально облаштовані місця (мангали, бетонні майданчики)
- тримайте поруч вогнегасник, воду або пісок
- не розпалюйте вогонь на землі або в траві
- не залишайте багаття без нагляду
- після приготування повністю загасіть вогонь.
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