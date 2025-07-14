Відпочинок на природі: як посмажити шашлики і не порушити закон

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Влас. інф.
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11:02
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Літо —  час відпочинку та пікніків на природі. Але перш ніж розпалити багаття, переконайтеся, що це не заборонено.

Де це робити можна, а де ні і яка відповідальність чекає на порушників — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Де заборонено розводити багаття

  • у лісі під час пожежонебезпечного періоду — поза спеціальними місцями
  • у заповідниках
  • ближче ніж за 30 м до будівель і споруд
  • у дворах, парках, скверах — без спеціально обладнаних місць
  • в інших заборонених законом зонах.

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Адміністративна:
– за порушення в лісі — штраф від 1530 до 4590 грн
– у населеному пункті— від 340 до 1360 грн.

Кримінальна:
якщо сталося займання з майновою шкодою у великому розмірі чи шкодою здоров’ю — штраф від 17 000 до 68 340 грн, або  виправні  роботи на строк до двох років або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

Де та як правильно розводити багаття

  • обирайте лише спеціально облаштовані місця (мангали, бетонні майданчики)
  • тримайте поруч вогнегасник, воду або пісок
  • не розпалюйте вогонь на землі або в траві
  • не залишайте багаття без нагляду
  • після приготування повністю загасіть вогонь.

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