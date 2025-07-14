Відпочинок на природі: як посмажити шашлики і не порушити закон

Літо — час відпочинку та пікніків на природі. Але перш ніж розпалити багаття, переконайтеся, що це не заборонено.

Де це робити можна, а де ні і яка відповідальність чекає на порушників — розповідають юристи системи надання безоплатної правничої допомоги (БПД).

Де заборонено розводити багаття

у лісі під час пожежонебезпечного періоду — поза спеціальними місцями

у заповідниках

ближче ніж за 30 м до будівель і споруд

у дворах, парках, скверах — без спеціально обладнаних місць

в інших заборонених законом зонах.

Відповідальність за порушення вимог пожежної безпеки

Адміністративна:

– за порушення в лісі — штраф від 1530 до 4590 грн

– у населеному пункті— від 340 до 1360 грн.

Кримінальна:

якщо сталося займання з майновою шкодою у великому розмірі чи шкодою здоров’ю — штраф від 17 000 до 68 340 грн, або виправні роботи на строк до двох років або до 3 років обмеження чи позбавлення волі.

Де та як правильно розводити багаття