№29 (1652)

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Андрій Флоренко
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Номер тижневика «УЦ» від 17 липня 2025 року

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Результати НМТ

Два насичених дні в Римі

«Ми вирішили жити в цій історії»

Подбати про переселенців з Херсонщини

«Звертаємо увагу на херсонські номери»

Жив як пташка

І про те, як було на «камушках»

Лілія Фоміна: вісімнадцять років до цілі

«Мелодія життя»

Начебто все?

Весь тиждень +36,6!

 

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