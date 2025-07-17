№29 (1652)

Номер тижневика «УЦ» від 17 липня 2025 року
«Ми вирішили жити в цій історії»
Подбати про переселенців з Херсонщини
«Звертаємо увагу на херсонські номери»
І про те, як було на «камушках»
Лілія Фоміна: вісімнадцять років до цілі
Номер тижневика «УЦ» від 17 липня 2025 року
«Ми вирішили жити в цій історії»
Подбати про переселенців з Херсонщини
«Звертаємо увагу на херсонські номери»
І про те, як було на «камушках»
Лілія Фоміна: вісімнадцять років до цілі
Важлива інформація для юридичних та фізичних осіб-підприємців, які безоплатно розміщують ВПО