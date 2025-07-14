Два насичених дні в Римі

10-11 липня у Римі проходила четверта Міжнародна конференція з питань відновлення України (URC 2025). У заході взяли участь понад 6000 учасників із 70 країн світу та 43 міжнародних організації. Серед учасників були представники урядів країн-партнерів, фінансових установ, бізнесу, місцевого самоврядування та громадянського суспільства. Під час конференції було укладено понад 200 угод між державними та приватними організаціями, загальна сума яких, за попередньою оцінкою, перевищила 10 млрд євро.

Основними темами обговорення під час конференції були макроекономічна стабільність країни під час та після війни, стійкість та безпека, інфраструктура, житло, енергетика, захист клімату, культура, охорона здоров’я, гендерні питання, освіта, навколишнє середовище, наука, технології та інновації.

Серед основних спікерів URC 2025 – президент України Володимир Зеленський, прем’єр-міністр Італії Джорджа Мелоні, прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск, канцлер Німеччини Фрідріх Мерц, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та інші високопосадовці.

До складу делегації Кіровоградської області на чолі із головою ОВА Андрієм Райковичем входили секретар Кропивницької міської ради Олег Колюка, гайворонський міський голова Роман Волуйко, новоукраїнский міський голова Олександр Корінний, онуфріївський селищний голова Віталій Береза, приютівський селищний голова Андрій Коломійцев, голови департаментів КОВА Валерія Фурманова та В’ячеслав Дубровський, президент КРТПП Ірина Саєнко.

Протягом двох днів представники Кіровоградщини провели низку конструктивних зустрічей та переговорів із потенційними міжнародними партнерами. Відбулося більше сотні контактів з представниками бізнесу, західних державних і міжнародних інституцій, організацій, фондів. Тематика різноманітна. Від обговорення представлених проєктів до реабілітації ветеранів, індустріальних парків, інфраструктури, природних ресурсів, інклюзії, енергетики, ВПО, встановлення партнерств між громадами. Загалом намагалися представити нашу область як перспективну територію для інвестицій і розвитку спільних проєктів.

Масштаби експозиції і кількість іноземних гостей вражали. Крім основного павільйону, де постійно працювали регіональні та бізнесові стенди, ще було безліч залів, павільйонів, кімнат для панельних дискусій, підписання меморандумів. Усе було доволі гарно організовано, крім випадку із видачею бейджів. Організатори з італійської сторони просто не розрахували, що величезна кількість гостей прибуде за бейджем безпосередньо в день відкриття конференції. Натовп людей за бейджами був величезний. Люди по 3-4 години стояли в черзі. Але всі один одному допомагали й підтримували. Без емоцій і напруги, яка зазвичай буває в довгих чергах. Наша делегація отримала бейджи вчасно й встигла на початок роботи виставкового центру.

Усі стенди були виконані в однаковому мінімалістичному стилі. Окремо були сектори для бізнесу, окремо – для центральних органів виконавчої влади, національних проєктів та областей. З відмінностей – тільки підпис і герб для регіональних стендів. Центральні місця були в Київської та Харківської областей. Кіровоградський стенд стояв поруч з локацією Республіки Польща та в одному ряду із Міністерством розвитку громад і територій прямо напроти центрального входу. Секрет такої вдалої диспозиції Кіровоградщини виявився надзвичайно цікавим: працелюбні члени нашої делегації за звичкою встали рано-вранці та добровільно допомогли господарям підготувати українську експозицію. І чесно заслужили на шикарний бонус.

До стенду підходили представники компаній, бізнес-асоціацій, фінансових установ, обмінювалися контактами, інформацією. Іноземні компанії цікавилися потенційними проєктами в будівництві, енергетиці, встановленні модульних укриттів, розробці та видобутку корисних копалин.

Наша команда досягла домовленостей із представниками Міністерства клімату та навколишнього середовища Республіки Польща щодо співпраці. Представники компанії із Сполученого Королівства Великої Британії CMT Power готові співпрацювати із Кіровоградщиною в реалізації проєкту з модернізації системи теплопостачання в Кропивницькому, допомогти у залученні фінансових інструментів. Окремо йшло спілкування про освітні та соціальні проєкти.

Секретар Кропивницької міськради Олег Колюка презентував потенційним інвесторам перспективні проєкти для реалізації на території обласного центру:

– реконструкція системи теплопостачання міста;

– будівництво житлового комплексу для ВПО;

– реконструкція набережної Інгулу;

– реконструкція будівлі Дитячої міської лікарні;

– реконструкція готелю «Київ».

Олександрійська міська рада на міжнародному майданчику представила три важливих проєкти:

– модернізація системи теплопостачання та тепломереж міста Олександрії;

– реконструкція будівлі поліклініки Центральної міської лікарні;

– створення Індустріального парку.

Підсумком плідної роботи стали меморандуми про співпрацю з міжнародними партнерами, які підписали представники Кропивницького, Приютівки, Гайворону та Онуфріївки. Такі документи закладають основу для реалізації спільних проєктів, залучення інвестицій та відновлення інфраструктури.

Це був унікальний шанс для наших громад отримати додаткові ресурси та втілити важливі для людей ініціативи: від створення сучасних лікарень до будівництва житлового комплексу для ВПО та створення індустріальних парків.