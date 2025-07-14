Результати НМТ

Основна сесія Національного мультипредметного тесту завершилася. Його учасники отримали результати у своїх електронних кабінетах і мають можливість вступу до обраного вишу. Як і обіцяли, знайомимо вас із результатами НМТ.

Цього року максимально можливі 200 балів отримали 36 випускників і випускниць Кіровоградщини. Серед них двоє одержали найвищий бал із двох предметів. Про це повідомили на сайті навчально-методичного центру оцінювання якості освіти Кіровоградського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. Серед них 34 випускники закладів загальної середньої освіти цього року, один випускник минулих років і студент Кропивницького будівельного фахового коледжу.

Найвищі результати випускники показали з шести предметів: по 11 учасників НМТ – з української та англійської мов, 9 – з математики, 5 – з української літератури та по 1 з історії України та німецької мови.

Найвищі результати отримали учасники НМТ з Кропивницького – 13 випускників і з Олександрійської громади – 5.

Двоє учасників Національного мультипредметного тесту одержали по 200 балів із двох предметів – це випускники Олександрівського ліцею № 1 та Мультипрофільного ліцею Олександрійської міської ради.

Щодо випускників міста, управління освіти Кропивницького міської ради надало нам таку інформацію. Повторимо: 13 випускників отримали найвищі 200 балів. Дехто дивувався великій кількості випускників ліцею «Науковий», які отримали свідоцтво з відзнакою та нагороду «Гордість міста», але цей заклад підтвердив якість освіти, яку він надає: семеро двохсотбальників. Серед них по двоє показали найкращі знання з української мови та української літератури й по одному – з математики, історії та англійської мови. У ліцеї ім. Шевченка двоє випускників здали НМТ з англійської мови на вищій бал. По одному 200-бальнику мають Муніципальний колегіум (математика), ліцей НУШ (англійська мова), НВО «Мрія» (також англійська мова) і ліцей «Вікторія-П» (математика).

Нагадаємо, що НМТ містить три обов’язкові предмети: українську мову, математику та історію України і один предмет на вибір. Найбільша кількість випускників Кіровоградщини – понад 2000 із 7023 – четвертим предметом обрали англійську мову. Також популярними були біологія (1800) та географія (1500).

Які проблеми виявив НМТ-2025 в цілому по Україні? Найбільш складною для багатьох виявилася математика, і це показує зниження середнього балу: 2022 – 148, 2023 – 135, 2024 – 132. Багато батьків кажуть, що через низький бал з непрофільного предмету діти не зможуть вступити на бюджет. Але спеціалісти наголошують, що завдання НМТ здебільшого перевіряють здатність застосовувати логіку. А це вміння обов’язкове для всіх, хто планує навчання у закладах вищої освіти. Багато учнів вважають цей предмет складним і непотрібним у майбутній професії. І головна проблема такого сприйняття – застаріла шкільна програма, яку потрібно змінювати, наблизивши її до застосування математики в роботі й повсякденному житті.

Яку мінімальну кількість балів треба мати для участі в конкурсі на вступ до вишу? Мінімальний поріг, ймовірно, залишиться на рівні 110-120 балів. Прохідний бал на бюджет на популярні спеціальності (медицина, право, міжнародні відносини) може стартувати від 150-160 балів, на менш популярні – 130-140 балів. Для контрактного навчання поріг частіше нижчий, але усе залежить від конкретного вишу.