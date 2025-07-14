Послати на три літери

У словниках української мови є тисячі базових слів з трьох літер. Плюс сотні усталених скорочень, так званих абревіатур, – теж трибуквених. Тому зовсім необов’язково одразу пов’язувати заголовок колонки виключно з курсом російського військового корабля – є варіанти не гірші.

Наприклад, абревіатура США. Ці три великі літери уособлюють сьогодні для українців надію і розчарування, захоплення і глузування, здивування і ненависть. І цей мікс супроводжує нас буквально щодня та з будь-якого приводу.

Хочеться нам цього чи ні, але це – частина нашого життя. Разом із «веселим» американським дідусем Дональдом (чесно, не вдалося підібрати гідного та цензурного епітета) і його командою. Ну нам як нам, а ось послу України в США не позаздриш – йому з цією компанією треба спілкуватися щодня. Пояснювати, узгоджувати, доводити, випрошувати.

Напевно, не тільки на мене справило враження нонсенсу призначення Оксани Маркарової послом України в США. Навіть на тлі адміністрації Байдена українська головбух здавалася чужорідним тілом. А поряд із життєлюбом Трампом Оксана Сергіївна має вигляд просто чергової кадрової помилки українського президента. Безумовно, це лише зовнішність, але, судячи з претензій до одягу нашого президента, для команди ДТ вона чи не важливіша за професійність.

Оксана Маркарова стала амбасадоркою у 2021-му, чотирьох років тісного контакту з демократами цілком достатньо, щоб стати токсичною для республіканців. Тож час подякувати Маркаровій за важку й небезпечну, хоча й непомітну, службу, повернути її до Кабміну, де реальних і потенційних вакансій більш ніж достатньо. Можливо, навіть варто згадати, що за першою освітою Оксана Сергіївна – еколог? Гадаю, їй цілком під силу повторити долю Мадлен Олбрайт в українському варіанті, чого їй щиро бажаю.

Питання з наступником Маркарової вже майже вирішене. Серед найімовірніших претендентів називали Шмигаля, Стефанишину та Умерова. Не моя справа радити президенту, але для блага України я зупинився б на кандидатурі Дениса Шмигаля. Відправляти Стефанишину в цей голлівудський інкубатор ризиковано, на противагу їй Умеров зовсім не елегантний і навряд чи приверне до себе увагу вашингтонського істеблішменту. А нинішній наш прем’єр-міністр після місяця активних занять гольфом у IMG Academy (Флорида), впевнений, став би справжнім партнером для президента США, що пішло б Україні тільки на користь.

Утім, робити прогнози стосовно кадрової політики Володимира Зеленського – згубна справа. Вибере Умерова – так і буде. А міг би психанути й призначити послом у США Андрія Єрмака. Хоча ні, потрібна ж ще згода американців, а це навряд чи…

Ще одна трибуквена абревіатура, яка означає місце, куди потрібно когось терміново послати, – БЕБ. Бюро економічної безпеки України. Незважаючи на смішну абревіатуру (її практикував кіт з мультику «Том і Джеррі»), повна назва установи – серйозна й переконлива.

Отже, є БЕБ, якому, як і кожній установі, потрібен начальник. Для цієї контори розроблено складний механізм підбору керівника, по суті – конкурс, де змагаються громадяни, які підходять за критеріями, а вердикт виносить журі з міжнародними експертами у складі. Переможець конкурсу вже відомий – це Олександр Цивінський, один із детективів НАБУ.

Однак Кабмін не став одразу затверджувати його на посаді. Причина – лист СБУ про якісь проблеми чи то з процесом голосування, чи то з родичами в росії. Чому це з’ясувалося тільки тепер, коли Кабмін, відповідно до закону, вже мав би просто зафіксувати результат конкурсу, питати нема в кого.

Утім, уся ця історія – класичний приклад із серії «Як ви човен назвете, так він і попливе». БЕБ – наслідувач горезвісних радянського ОБХСС і податкової міліції часів незалежності, це ще один абсолютно непотрібний державний орган, створений нібито для роботи з бізнесом. Ох, знаємо цю роботу! Точніше, пам’ятаємо.

Добре було б, якби брунькування внутрішніх органів закінчилося БЕБом, без подальшого створення БЕПу (бюро економічної прокуратури) і СЕСу (спеціального економічного суду). Інакше нам усім – і хто платить податки, і хто живе за рахунок них, – захочеться самим вирушити на три літери. Ті самі…