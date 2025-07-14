Про перипетії, пов’язані з посадою директора – художнього керівника обласного театру ім. Кропивницького, ми писали неодноразово. Однак нагадаємо: у грудні 2022 року за наказом голови Кіровоградської обласної ради Сергія Шульги цю посаду обійняв херсонець В’ячеслав Вандрашек.

Проте коли у квітні 2023 року обласну раду очолив Юрій Дрозд, вона оголосила конкурс на посаду директора театру корифеїв. На той час Спілка театральних діячів України та Міністерство культури вказували на те, що підстав для звільнення тодішнього директора В’ячеслава Вандрашека і проведення конкурсу на посаду немає, оскільки з останнім уклали конт­ракт до закінчення дії воєнного стану. Однак у результаті голосування 14 вересня директором обрали режисера і викладача акторської майстерності Київського національного університету театру, кіно і телебачення ім. Івана Карпенка-Карого Сергія Корнієнка, а 25 вересня звільнили В’ячеслава Вандрашека.

29 квітня 2024 року Ленінський районний суд у Кропивницькому скасував рішення обласної ради про його звільнення. Тоді ж Кіровоградська облрада подала апеляцію на це рішення до Дніпровського апеляційного суду та виграла її. У відповідь В’ячеслав Вандрашек звернувся до Верховного суду про неправомірність рішення Дніпровського апеляційного суду.

Нині повідомляємо: вже минуло два тижні, як почала діяти постанова Верховного суду України про поновлення на посаду директора академічного обласного музично-драматичного театру ім. Кропивницького В’ячеслава Вандрашека, після звільнення якого в театрі змінилося вже три керівники. Сподіваємося, віднині всі бурхливі хвилі уляжуться, рішення Верховного суду буде виконане і В’ячеслав Вандрашек заживе у гармонійному союзі з усіма, хто займається театральною справою. Начебто все…