Про поновлення виплати пенсій особам, які у зв’язку з агресією російської федерації тимчасово проживають за кордоном

Поновлення пенсійної виплати відбувається за особистого звернення пенсіонера до будь-якого територіального органу Пенсійного фонду України з документами, що посвідчують особу, та подання відповідної заяви.

Звертаємо увагу! Подання заяви про поновлення пенсії через представника чинним законодавством не передбачене.

Однак, для громадян, які у зв’язку зі збройною агресією російської федерації тимчасово виїхали за кордон у пошуках тимчасового захисту і виплату пенсії яким було припинено з причин неотримання її протягом 6 місяців поспіль, процедуру поновлення пенсії спрощено. Такі пенсіонери у період дії воєнного стану в Україні та протягом трьох наступних місяців після місяця, в якому його буде припинено / скасовано, мають можливість надіслати заяву про поновлення пенсії засобами поштового зв’язку на адресу територіального органу Пенсійного фонду України.

Форма такої заяви наведена в додатку 1 до Порядку подання та оформлення документів для призначення (перерахунку) пенсій відповідно до Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, затвердженого постановою правління Пенсійного фонду України від 25 листопада 2005 року № 22-1.

До заяви про поновлення пенсії отримувачу необхідно додати:

копію документа / документів про отримання тимчасового захисту або статусу біженця, реєстрацію їх місця тимчасового проживання / перебування за кордоном;

оригінал документа про посвідчення факту, що фізична особа є живою, виданий консульською установою України за кордоном;

копію паспорта громадянина України.

Документи, видані компетентними органами іноземних держав щодо громадян України, іноземців і осіб без громадянства, визнаються дійсними в Україні за наявності легалізації, тобто додані до заяви про поновлення пенсії копії документів повинні бути засвідчені дипломатичним представництвом або консульською установою України або нотаріально.

Документи, які складені іноземною мовою, подаються разом з їх перекладами українською мовою, засвідчені в установленому порядку.

Після поновлення пенсії її виплату можна здійснити через поточний рахунок, відкритий в установі уповноваженого банку в межах України.

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян Головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області