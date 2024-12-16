Віктор Фесечко: «У таких двобоях важко щось передбачити»

У ніч із 21 на 22 грудня в Саудівській Аравії вдруге зустрінуться найсильніші боксери сучасності. Чемпіону світу в чотирьох вагових категоріях українцю Олександру Усику в реванші протистоятиме британець Тайсон Фьюрі. Якщо перед першим двобоєм за звання абсолютного чемпіона світу більшість фахівців і букмекерів віддавали перемогу Циганському Королю, то зараз фаворитом є все ж український боксер. Хоча в тому, що це буде цікаве та конкурентне видовище, не сумнівається ніхто.

Своїми очікуваннями перед головним магафайтом року з читачами «УЦ» поділився Віктор Фесечко – екс-чемпіон світу за версією WBF, боковий суддя двох поєдинків між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа.

– Безумовно, я очікую перемоги Олександра Усика. Знаю, що Олександр, як завжди, чудово підготувався та враховував ті помилки, які були в першому протиборстві.

Кожен новий бій – це нова історія. І тому кожен із суперників разом із тренерами прискіпливо проаналізували свої дії, розробили тактику та стратегію й будуть міняти картинку. Думаю, що Фьюрі, який все ще дуже небезпечний та дуже злий, вже вийде більш сконцентрованим і не буде грати на публіку. Мабуть, британець намагатиметься в першій половині подавити нашого чемпіона, буде більш агресивним та спробує акцентовано влучити. Це, на мою думку, шанс на його перемогу, тому що перебоксувати Усика зараз Тайсон просто не зможе. Та й взагалі це навряд чи комусь під силу.

Сильні сторони Олександра ми всі знаємо – це чудова фізична готовність, відчуття суперника, прорахунок та серійна робота. А ось який ще сюрприз підготував Саша своєму потужному конкуренту – побачимо. Чи дійде справа до підрахунку й чи відбудеться третій бій – я сказати не ризикну, бо в таких двобоях, де все може вирішити одне влучання, важко щось передбачити.