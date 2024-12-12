Що робити, якщо ви стали свідком домашнього насильства

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Влас. інф.
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14:44
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Якщо ви чуєте у сусідів крики, звуки боротьби, дитячий плач — це може свідчити, що там відбувається домашнє насильство.

Не ігноруйте такі ситуації — ваша допомога може врятувати життя постраждалій(ому).

Спробуйте подзвонити у двері з будь-яким приводом (щось спитати чи попросити), щоб пересвідчитися, чи все гаразд, і оцінити обставини.

Якщо ви хвилюєтесь за власну безпеку або ваші підозри підтвердились — телефонуйте до поліції за номером 102 та просіть, щоб приїхав патруль чи спеціальна мобільна група з протидії домашньому насильству.

Якщо ви є членом родини, у якій вчиняється домашнє насильство, і вам стало відомо про таку ситуацію, ви також можете звернутися до поліції.

Якщо ви знаєте, що діти систематично стають свідками домашнього насильства у їхній родині або постраждали від нього, повідомте про це службу у справах дітей або зверніться на Національну дитячу гарячу лінію 0 800 500 225 чи на Національну гарячу лінію з протидії домашньому насильству 116 123 чи 0 800 500 335.

Якщо ви стали свідком домашнього насильства — знайдіть можливість допомогти:

  • не будьте байдужими та не засуджуйте постраждалих — у насильстві винний лише кривдник;
  • розкажіть про необхідність звернутися до поліції;
  • поділіться інформацією про притулки для постраждалих від домашнього насильства та ресурси, де можна отримати допомогу;
  • порадьте звернутися до системи безоплатної правничої допомоги за номером 0 800 213 103.

Як може система БПД допомогти постраждалим від домашнього насильства

  1. Юристи проконсультують щодо ваших прав та як притягнути кривдника до відповідальності;
  2. Фахівці роз’яснять, які докази потрібні і як їх зібрати;
  3. Допоможуть подати заяву до суду про видачу обмежувального припису;
  4. Безоплатно надати послуги адвоката чи юриста для супроводу у суді.

Детальніше: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/

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