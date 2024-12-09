День співочих волонтерів

На них дуже чекала Кіровоградщина, і вони приїхали. В рамках туру «Україна переможе», саме в День волонтера, на сцені обласної філармонії протягом двох годин об’єднували націю, підвищували градус патріотизму і зміцнювали почуття гордості за країну Олександр Пономарьов та Михайло Хома.

Це був концерт вищого ґатунку. Всі складові програми відповідали запитам глядачів. Бездоганний звук, яскраве, але ненав’язливе світло, щире спілкування із залом, улюблені пісні, врешті – чарівні голоси заслуженого і народного артистів.

Вів програму Юрій Горбунов. Під час імпровізованого аукціону він розіграв кілька лотів. Отримані кошти будуть спрямовані на допомогу внутрішньо переміщеним особам, адже головним організатором туру є громадська організація «ВПО України». Крім цього співаки збирають кошти на автівки для ГУР Міноборони та на РЕБи для прикордонників. Протягом туру співаки зібрали 165 мільйонів гривень.

В умовному першому відділенні (до аукціону) співав Михайло Хома. Співав потужно і проникливо водночас. Під духовний гімн України («Боже великий, єдиний, нам Україну храни») зал стояв і не стримував сліз. Добре відомі пісні глядачі співали разом з артистом.

Михайло спілкувався із залом, ділився спогадами, роздумами. Сказав, що часто замислюється, чому Бог, дивлячись на те, що відбувається в Україні, не може припинити це все. І висловив власне припущення: «Бог пише сценарій дуже важливої історії, яка зазвичай має головного героя, і Бог обрав Україну. Цей герой спочатку історії маленький, бідний, симпатичний, а в серці має неймовірні якості і чесноти. І той головний герой завжди змагається з великим, багатим, наглим, але завжди дурним персонажем. І врешті головний герой перемагає. У Бога на нас вищі плани, і ми обов’язково будемо переможцями».

Завдяки Михайлу Хомі кіровоградці побачили і почули талановиту і відважну дівчинку Анну-Марію Герман. Попри те, що вона незряча, волонтерить – співає у храмах і на вулицях, і в такий спосіб зібрала для ЗСУ понад 2 мільйони гривень. В одному з телесюжетів школярка сказала, що мріє заспівати із Дзідзьо. Співак подарував дівчинці свою пісню «Ліхтарики», і на сцені головної сцени Кіровоградщини звучав чудовий дует.

Олександр Пономарьов розпочав свій виступ піснею, написаною у 2010 році, яка актуальна до сих пір і ніколи не втратить актуальності, – «Заспіваймо пісню за Україну». Співак зазнався, що з 22-го року «пишуться» лише військові пісні, які підтримують бойовий дух захисників і захисниць, тих, хто допомагає їм в тилу, а про кохання не пишеться. Все ж пісні про кохання звучали – ті, що були написані раніше і так подобаються українцям.

Наприкінці концерту артисти співали дуетом. Олександр розповів історію: якось на дитячому пісенному конкурсі у Скадовську він був у журі разом із Кузьмою Скрябіним. Вони звернули увагу на талановитого конкурсанта – хлопчика з прекрасним голосом. То був Михайло Хома. Через кілька років Кузьма надіслав Олександру відео гурту DZIDZIO, запитав про враження і сказав, що соліст – той самий Михайло Хома. А ще через кілька років, зустрівшись з Хомою, Пономарьов сказав: «Мені дуже подобається Дзідзьо: і образ, і настрій, і харизматичність. Але ти як Дзідзьо використовуєш свій талант відсотків на десять. Треба, щоб ти співав, як Михайло Хома».

На початку концерту артисти запитували захисників, які пісні вони хочуть почути у їхньому виконанні. Серед запитів військових – хлопців та дівчат – була «Гей, соколи». І вона звучала. А ще чуттєва «Пазли». Ну і, звісно, «Горить-палає техніка ворожа».

Глядачі залишали зал навіть не у піднесеному настрої, а у захваті від побаченого та почутого. До почутого треба додати прекрасних музикантів групи «Зранку до ночі» та клавішника – нашого земляка Віталія Делестьянова. І ще: під час концерту не було сирен. Коли лунає українська пісня, ворожі ракети повертаються назад. Принаймні, хочеться, щоб так було.