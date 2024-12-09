Дрони для стодесятої

До Дня місцевого самоврядування у Кропивницькій міській раді вітали причетних та дякували оборонцям України. Почесні грамоти, подяки та відзнаки від міської ради, обласної військової адміністрації та обласної ради отримали кращі працівники органів місцевого самоврядування, депутати міської ради та районних у місті рад, голови квартальних комітетів. А ще були вручені заслужені відзнаки військовослужбовцям із Кропивницького.

Особливою подією заходу стала передача FPV-дронів командиру танкового батальйону 110-ї механізованої бригади, кропивничанину, в минулому – депутату міської ради, а тепер – підполковнику Олегу Дем’яненку, який особисто завітав на захід.

Комбат Дем’яненко (Директор), дякуючи за увагу та дійсно цінні подарунки, у відповідь передав Андрію Райковичу тубус від зенітної ракети, яка збила російський літак. При цьому він сказав: «Зенітно-ракетний взвод мого першого батальйону відправив 21 літак та 2 гелікоптери на аеродром Кобзона». І підтвердив, що «надійний та міцний тил наближає нас до Перемоги, а військові захищали, захищають та захищатимуть рідну землю».

До речі, подаровані дрони в той же день були відправлені туди, де на них чекають. А Олег Дем’яненко, який має досвід роботи в місцевому самоврядуванні, пообіцяв, що згодом повернеться в стіни міської ради.