Перше СЗЧ: як військовим повернутися до служби без кримінальної відповідальності? Пояснюють експерти

Військовослужбовці ЗСУ, які самовільно залишили частину, мають повернутися на службу до 1 січня 2025 року, аби уникнути кримінальної відповідальності. Про це йдеться у новому законі. Як це зробити та де військовий продовжуватиме службу — пояснюють експерти Юридичного Гончаренко центру.

28 листопада набрав чинності Закон України №4087-ІХ, який надає можливість військовослужбовцям, що залишили вперше місце служби (СЗЧ), повернутися до виконання обов’язків із повним відновленням соціальних гарантій. При цьому вони не будуть притягнуті до кримінальної відповідальності.

«Раніше військовослужбовці, які хотіли повернутися на службу після самовільного залишення частини, мали отримати письмову згоду командира та звернутися з клопотанням до слідчого, прокурора або суду. Нині ж, завдяки ухваленим змінам, процедура стала простішою та швидшою — тепер для повернення не треба йти до слідчого прокурора, і командир не буде вирішувати — брати бійця назад, чи не брати», — пояснює директор Юридичного Гончаренко центру Микола Брюховецький.

Що передбачає новий закон?

Повернення до служби: військовослужбовці, які залишили місця служби, можуть добровільно повернутися до 1 січня 2025 року. Це дозволить їм продовжити службу без втрати соціальних пільг та виплат.

Відновлення прав: особам, які виконали умови закону, поновлюється дія контракту, виплати та забезпечення (продовольче, речове тощо).

Роль командування: командир військової частини зобов’язаний протягом 72 годин після повернення військовослужбовця відновити дію контракту і повідомити відповідні органи про його повернення.

Відповідальність: закон не звільняє від кримінальної відповідальності за порушення, але створює умови для реабілітації через повернення до виконання військових обов’язків.

При цьому експерти звертають увагу, що у випадку, якщо військовослужбовець не повернеться на службу до 1 січня 2025 року, кримінальне провадження може завершитися обвинувальним вироком, що передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років.

Якщо військовий вчинив СЗЧ, але хоче повернутися на службу — він має звернутися до військової частини, де він проходив службу, і заявити про те, що він хоче повернутися. Далі він пише рапорт, з собою також слід мати паспорт і військовий квиток.

Як відбувається процедура поновлення на службі?

Після того, як військовий повертається на місце своєї служби, командир має 72 години для продовження дії контракту або поновлення військового на службі.

За новим законом військовим, які повернулися із СЗЧ, відновлять грошові, продовольчі та речові виплати, а також пільги та соціальні гарантії.

Де військовий продовжуватиме службу?

Командир здійснює організаційно-правове забезпечення повернення: видає наказ, поновлює виплати і так далі. Але службу проходити поновлений військовий в тій частині вже не буде. Військовослужбовців, які повертаються, відправляють в резервний батальйон, звідки їх далі скерують для подальшого проходження служби в інші частини — не ті, де вони служили до цього.

Для оперативного інформування про кримінальні правопорушення або події у Спеціалізованій прокуратурі у сфері оборони Східного регіону діє «гаряча лінія» за номером (068) 366 01 02 (доступна у Viber, WhatsApp, Telegram).

Крім того, громадяни можуть надсилати звернення на електронні адреси відомства: 08@ato.gp.gov.ua та specprokuraturaos@gmail.com.

Для регіональної підтримки працюють додаткові «гарячі лінії» Спеціалізованих прокуратур:

Донецька: (095) 519 89 13, pru.don@ukr.net

Дніпровська: (056) 720 71 70, vppru.dn@gmail.com

Запорізька: (099) 481 28 46, pru.zap@vppdr.gp.gov.ua

Криворізька: (056) 494 70 27, pru.krig@vppdr.gp.gov.ua

Луганська: (066) 146 60 08, pru.32.vp@ukr.net

Маріупольська: (096) 308 24 59, pru.31_vp@ukr.net

Харківська: (095) 727 77 54, svitanok228@gmail.com

Для зв’язку зі Спеціалізованою прокуратурою у сфері оборони Центрального регіону діють: (044) 285-44-61, zvernennya@vppnr.gp.gov.ua.

За потреби отримати юридичну консультацію військовослужбовці та учасники бойових дій можуть звернутися на гарячу лінію Безоплатної правничої допомоги від держави. Проконсультувати можуть за номером 0 800 213 103. Безоплатну юридичну допомогу надають також на гарячій лінії Юридичного Гончаренко центру за номерами: +380672042206, +380951168887 або +380937440036, а також у WhatsApp, Telegram, Viber, Signal з понеділка по п’ятницю, 9.00 до 18.00.