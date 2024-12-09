«Класична велич, переплетена з дивом Різдва»

21 грудня, о 17:00, відбудуться Вечори духовної музики «Різдвяні передзвони» за участю камерного оркестру « Концертіно», художній керівник – заслужений діяч мистецтв України Наталія Хілобокова, солістів Національної філармонії України: заслуженої артистки України Валентини Матюшенко-Матвійчук, лауреата міжнародних конкурсів Ольги Табуліної, муніципального камерного хору «Елефтерія» КЗ «Кропивницький культурно-дозвіллєвий центр» Кропивницької міської ради, художній керівник – Юлія Левченко.

У програмі будуть представлені відомі класичні твори, зокрема кантата «Gloria» Антоніо Вівальді, яка є одним із прикладів барокової церковної музики та вважається найбільш впізнаваним твором автора. Головна сцена області чекає на поціновувачів мистецтва, щоб розділити з ними вечір класичної музики.