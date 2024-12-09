Право на призначення пенсії за віком у 2025 році

Законодавча підстава

Право на призначення пенсії за віком визначено статтею 26 Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування”, відповідно до якої пенсія за віком призначається за наявності у громадян необхідного страхового стажу після досягнення віку 60, 63 або 65 років.

У 2025 році право на пенсію за віком матимуть особи, після досягнення віку:

60 років, за наявності страхового стажу не менше 32 років;

63 роки, за наявності страхового стажу не менше 22 років;

65 років, за наявності страхового стажу не менше 15 років.

Чи можна претендувати у 2025 році на пенсію за віком, якщо страхового стажу менше?

Так! Особи, які досягли 63 років, зможуть вийти на пенсію за віком за наявності страхового стажу від 22 до 32 років, а особи, які досягли 65 років, – за наявності страхового стажу від 15 до 22 років.

Нагадуємо!

Тривалість страхового стажу, що дає право виходу на пенсію, щороку зростатиме. Так триватиме до 2028 року. У 2028 році особі для виходу на пенсію у 60 років потрібно буде мати не менше 35 років страхового стажу .

Світлана РИНДІНА, начальниця управління обслуговування громадян головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області