Диверсант працював залізничником

На Кіровоградщині знову викрито диверсантів.

Про це ідеться в інформації, оприлюдненій Управлінням СБУ в області: затримано колишнього залізничника (працював помічником машиніста) і його співмешканку, ця пара знам’янчан, виконуючи замовлення ворожої спецслужби, вчинила кілька підпалів – намагалася знищити локомотив, електропідстанцію, релейні шафи. Зловмисники планували підірвати залізничну колію під час руху потягу та знищити поштове відділення. Обох затримано, коли вони готувалися підірвати колію. Їм повідомлено про підозру в диверсії. За це передбачено покарання у вигляді довічного ув’язнення.

Тим часом у Вінниці попалося троє юних (15 – 16 років) шкідників, учнів коледжу (СБУ не повідомляє, якого спрямування). Вони підпалили поштове відділення та релейну шафу на залізниці і збиралися підривати будівлі держустанов, причому в різних областях країни. Їм теж інкримінують диверсію.