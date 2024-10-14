Центр моМентальної допомоги

10 жовтня відзначався Міжнародний день ментального здоров’я, і саме в цей день у Кропивницькому презентували новостворений Центр життєстійкості. Його метою є збереження психічного здоров’я населення, яке постраждало від повномасштабного вторгнення в Україну російських військ, попередження розвитку психічних розладів.

Це експериментальний проєкт Мінсоцполітики, започаткований в рамках всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» першої леді Олени Зеленської. У Кропивницькому конкурсний відбір на реалізацію комплексної соціальної послуги по формуванню життє­стійкості виграла громадська організація «Відчувай». Але спершу мала виконати свої зобов’язання з підготовки відповідного приміщення громада міста. Вона ж має в подальшому утримувати його.

Найбільше підходило для створення Центру життєстійкості приміщення міського центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг для осіб з інвалідністю, яке добре знайоме жителям Кропивницького. Під центр було відведено частину будівлі, там зробили ремонт та облаштували за всіма вимогами.

Це четвертий такий центр на Кіровоградщині, три центри життєстійкості розташовані в Гайворонській, Новоукраїнській та Смолінській громадах.

Звернутися до Центру життєстійкості і отримати там послуги може кожен житель Кропивницького – від маленьких дітей до осіб похилого віку. Соціальні працівники центру надають консультації, допомагають вирішувати певні проблеми. Спеціалісти центру проводять індивідуальні психологічні консультації, також можна відвідувати групові терапевтичні заняття, навчальні тренінги, зустрічі з людьми, які вже мають схожий досвід. Саме тут можна долучитися до груп взаємопідтримки та волонтерських активностей міста. Одним з найважливіших напрямків є робота із військовослужбовцями, ветеранами та їхніми родинами, підтримка ВПО та інших соціально вразливих категорій населення.

Одночасно із відкриттям Центру життєстійкості на його території проходив Форум «Стійкість одного – стійкість мільйонів» з нагоди Дня спільнодії, в якому брали участь керівники міста та області, представники органів місцевої влади. Голова ОВА Андрій Райкович зазначив:

– Стійкість – це тримати фронт, тримати тил і дбати сьогодні, коли так нелегко, про майбутнє. Відкриття Центру життєстійкості – справа надзвичайно важлива і необхідна. Велика війна змусила нас переглянути свою особисту зрілість і психологію і спрямовувати максимум зусиль, щоб люди залишалися в громадах, повноцінно жили і мали всі належні умови для спілкування, соціальної адаптації та реабілітації. Це безбар’єрний простір, де безкоштовно надаватимуть соціальні послуги та психологічну допомогу. Спеціалісти центру зроблять усе, щоб підтримати людей у подоланні стресу та відновленні після криз.

Фахівчиня з соціальної роботи Юлія Руденко розповіла, як працює центр: спочатку люди звертаються до фахівця із соціальної роботи, який вирішує, чи може надати центр допомогу, чи потрібно звернутися до іншої організації, якщо потрібна, наприклад, медична або юридична допомога. Якщо допомогти можна безпосередньо в центрі, людина йде до психолога, де отримує першу психологічну допомогу, консультування, або їй пропонують групові форми роботи.

У центрі дуже затишно і комфортно, за бажанням можна випити чаю, а для дітей облаштовано дитячий куточок.

У рамках свята пройшла виставка речей, з якими асоціюється життє­стійкість. Свої поробки та кулінарні вироби представили навчальні заклади, громадські організації міста та області. Також відвідувачі могли долучитися до благодійних зборів.

Наразі ментальному здоров’ю українців приділяється особлива увага. Тож, якщо ви знаходитесь у стресовому стані і не можете самостійно з цим впоратись, отримати безоплатну фахову допомогу та консультації спеціалістів можна у Кропивницькому центрі життєстійкості за адресою: вул. Віктора Френчка, 72, телефон: (050) 702-40-09.