Що треба знати про субсидію

Субсидія — це допомога від держави, яку надають людям, щоб частково або повністю оплатити певні витрати. Найчастіше субсидії дають на оплату комунальних послуг (газ, вода, електрика, опалення). Держава покриває частину витрат, а людина платить решту.

Детальніше про те хто може її отримати, які документи потрібні та куди з ними звертатись — розповідають юристи системи безоплатної правничої допомоги.

Хто може оформити субсидію:

людина з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;

людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;

внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди;

за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;

індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.

Які документи потрібні для оформлення:

заява на отримання субсидії;

декларація про доходи і витрати членів домогосподарства

довідку про склад сім’ї

документи, що підтверджують право власності на житло (або договір оренди).

Який термін подання документів

Якщо подаєте документи з 1 жовтня до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо з 1 грудня – її призначать з місяця, в якому відбулось звернення

Куди звернутись для оформлення субсидії

Звернутись ви можете із заявою та документами до одного з нижчеперелічених органів:

до Пенсійного фонду

у виконавчі органи сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;

до ЦНАПу

Який термін розгляду заяви:

Термін розгляду заяви становить 10 календарних днів з моменту подачі документів. Впродовж 3 календарних днів орган має повідомити про прийняте рішення.

На який термін призначається субсидія

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається та розраховується:

на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня.

Що робити, якщо відмовили в призначенні субсидії

Якщо відмовили в призначенні субсидії або призначили, але її розмір не влаштовує —

проконсультуйтеся з юристом системи безоплатної правничої допомоги.