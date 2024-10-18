Що треба знати про субсидію

Субсидія — це допомога від держави, яку надають людям, щоб частково або повністю оплатити певні витрати. Найчастіше субсидії дають на оплату комунальних послуг (газ, вода, електрика, опалення). Держава покриває частину витрат, а людина платить решту.
Детальніше про те хто може її отримати, які документи потрібні та куди з ними звертатись — розповідають юристи системи безоплатної правничої допомоги.
Хто може оформити субсидію:
- людина з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;
- людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;
- внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди;
- за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;
- індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.
Які документи потрібні для оформлення:
- заява на отримання субсидії;
- декларація про доходи і витрати членів домогосподарства
- довідку про склад сім’ї
- документи, що підтверджують право власності на житло (або договір оренди).
Який термін подання документів
Якщо подаєте документи з 1 жовтня до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо з 1 грудня – її призначать з місяця, в якому відбулось звернення
Куди звернутись для оформлення субсидії
Звернутись ви можете із заявою та документами до одного з нижчеперелічених органів:
- до Пенсійного фонду
- у виконавчі органи сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
- до ЦНАПу
Який термін розгляду заяви:
Термін розгляду заяви становить 10 календарних днів з моменту подачі документів. Впродовж 3 календарних днів орган має повідомити про прийняте рішення.
На який термін призначається субсидія
Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається та розраховується:
на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня;
на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня.
Що робити, якщо відмовили в призначенні субсидії
Якщо відмовили в призначенні субсидії або призначили, але її розмір не влаштовує —
проконсультуйтеся з юристом системи безоплатної правничої допомоги.
Що треба знати про субсидію