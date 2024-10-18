Що треба знати про субсидію

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Влас. інф.
-
15:45
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Субсидія — це допомога від держави, яку надають людям, щоб частково або повністю оплатити певні витрати. Найчастіше субсидії дають на оплату комунальних послуг (газ, вода, електрика, опалення). Держава покриває частину витрат, а людина платить решту.

 

Детальніше про те хто може її отримати, які документи потрібні та куди з ними звертатись — розповідають юристи системи безоплатної правничої допомоги.

 

Хто може оформити субсидію:

 

  • людина з осіб, зареєстрованих у житловому приміщенні;
  • людина, яка орендує житло на підставі договору оренди;
  • внутрішньо переміщена особа, яка не зареєстрована, але фактично проживає у житловому приміщенні, навіть без укладення договору оренди;
  • за заявою опікуна чи піклувальника, неповнолітня дитина, яка залишилася без батьківської опіки або недієздатна особа працездатного віку, над якою встановлено опіку;
  • індивідуальний забудовник, якщо будинок не прийнятий в експлуатацію, але плата за житлово-комунальні послуги вже нараховується.

 

Які документи потрібні для оформлення:

 

  • заява на отримання субсидії;
  • декларація про доходи і витрати членів домогосподарства
  • довідку про склад сім’ї
  • документи, що підтверджують право власності на житло (або договір оренди).

 

Який термін подання документів

 

Якщо подаєте документи з 1 жовтня до 30 листопада субсидія призначається з початку опалювального періоду. Якщо з 1 грудня – її призначать з місяця, в якому відбулось звернення

 

Куди звернутись для оформлення субсидії

 

Звернутись ви можете із заявою та документами до одного з нижчеперелічених органів:

 

  • до Пенсійного фонду
  • у виконавчі органи сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади;
  • до ЦНАПу

 

Який термін розгляду заяви:

 

Термін розгляду заяви становить 10 календарних днів з моменту подачі документів. Впродовж 3 календарних днів орган має повідомити про прийняте рішення.

 

На який термін призначається субсидія

 

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається та розраховується:

на неопалювальний сезон з 1 травня по 30 вересня;

на опалювальний сезон з 1 жовтня по 30 квітня.

 

Що робити, якщо відмовили в призначенні субсидії

 

Якщо відмовили в призначенні субсидії або призначили, але її розмір не влаштовує —

проконсультуйтеся з юристом системи безоплатної правничої допомоги.

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