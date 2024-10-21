Чемпіон світу – амбасадор Олександрії

Олександрієць Богдан Колмаков, перший в історії чемпіон світу з паркуру на швидкість, вирушає на міжнародні змагання та відвідає Бат, місто-побратим Олександрії.

Він проведе безкоштовні майстер-класи з паркуру для студентів шкіл та університетів, а всі зібрані донати підуть на купівлю шкільного автобуса для Олександрійської громади.

Міський голова Сергій Кузьменко мав зустріч з чемпіоном напередодні його поїздки.

– Зустрівся з Богданом, щоб побажати успіхів і підтримати його перед поїздкою. Адже він уже став амбасадором нашого міста в світі спорту. Його діяльність – це приклад того, як спорт може бути не лише джерелом здоров’я і натхнення, а й реальної допомоги рідному місту, – сказав очільник громади.