До Кропивницького завітає міжнародний кінофестиваль Docudays UA: деталі та програма

4-7 листопада до культурно-освітнього простору Гончаренко центр Кропивницький завітає міжнародний фестиваль документального кіно про права людини Docudays UA. Протягом кількох днів тут проведуть 5 показів фільмів із дискусіями опісля. Участь безоплатна.

За словами організаторів, модераторкою показів буде Людмила Шестакова — керівниця екологічної громадської організації «Флора», регіональна координаторка Міжнародного фестивалю документального кіно про права людини Docudays UA у Кіровоградській області.

У програмі показів:

Понеділок, 4 листопада о 13.00. Фільм «Дівчинка далеко від дому» (Girl Away From Home) від номінованого на «Оскар» режисера Сімона Леренґа Вільмонта та режисерки Аліси Коваленко — про 13-річну Настю, елітну гімнастку з Києва. Здобувши перемогу на українському чемпіонаті разом із гуртом близьких подруг, Настя та її бабуся змушені тікати в Німеччину через війну в Україні…

Вівторок, 5 листопада о 14.00. Фільм «Чоботи в ґрунті, руки в землі» — про надзвичайний духовний звʼязок між режисеркою Кароліною Ускакович та її харизматичною бабусею Зоєю, гордою українською пенсіонеркою, яка плекає свій некапіталістичний селянський спосіб життя. Взимку 2021 року Зоя подарувала Кароліні пакетик насіння власних помідорів. Однак наступний сезон вирощування припав на спустошливе вторгнення Російської Федерації в Україні.

Середа, 6 листопада о 13.00. Фільм «Порося Нельсон» (Nelson the Piglet) — про те, як сім років тому сімʼя Вербеків взяла собі домашнього улюбленця — карликову свинку. Та коли порося чомусь виростає у 500-кілограмового звіра, і сусіди, і поліція піднімають бунт. Однокласникам сина Брендона це теж не подобається, адже така велика і брудна свиня в будинку — це неприйнятно, правда?…

Четвер, 7 листопада о 13.00. Фільм «Кіоск» (The Kiosk) — історія дружби між Анею та її свекрухою Лідкою. Аня — сильна духом і рішуча. Лідка — її протилежність, соромʼязлива та стримана. Вона щойно покинула свого чоловіка-абʼюзера. Жінки зустрічаються в газетному кіоску, яким керує Аня. Вони працюють над запитом про розлучення, що дозволить Лідці почати нове життя без страху та насильства…

Для участі достатньо зареєструватися за цим посиланням. Покази відбудуться за адресою вул.Велика Перспективна, 4а (Гончаренко центр Кропивницький)

Організатори показів — освітньо-культурний Гончаренко центрі спільно з громадською організацією «Флора».

Додамо, що Docudays UA – це найбільший в Україні Міжнародний фестиваль документального кіно про права людини, який відбувається протягом 20 років впродовж останнього тижня березня у Києві.

Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього. Важлива складова проєкту – платформа Гончаренко Центр. Онлайн, що пропонує безкоштовні уроки іноземних мов для всіх охочих.