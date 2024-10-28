«Захистити дітей». Стартує загальноукраїнський психологічний тренінг для батьків

В Україні запустили серію психологічних онлайн-тренінгів для батьків — їх навчатимуть правил та секретів спілкування з дітьми, розуміння власної дитини та порозуміння своїх емоцій та емоцій дитини. Курс складатиметься з пʼяти щотижневих занять.

Про це повідомляють організатори — освітньо-культурний та волонтерський Гончаренко центр. За словами директорки проєкту Вікторії Захарової, у часи війни підтримка психологічного стану дітей дуже важлива — стрес, невизначеність, подеколи вимушений переїзд залишають слід у дитячій психіці.

«У час війни діти стикаються з численними викликами, які можуть серйозно відобразитися на їхньому психічному здоров’ї. Постійне почуття тривоги, стрес та невизначеність, іноді вимушений переїзд, втрата близьких — все це однозначно залишає слід у вразливій дитячій психіці. Кожна дитина переживає ці події по-різному — але підтримка потрібна усім. Головну роль у цьому відіграють батьки — тому так важливо навчити їх підтримувати дитину та надати інструменти, які допоможуть стабілізувати психічний стан у кризовій ситуації», — діляться організатори.

Програма тренінгу включатиме заняття із психологами, які охоплюватимуть такі теми:

як захистити своє психічне здоров’я та здоров’я своєї дитини;

чи можна змінити темперамент дитини;

що, на вашу думку, об’єднує успішних людей;

як правильно обрати професію за темпераментом.

Онлайн-курс триватиме пʼять тижнів: це будуть щотижневі заняття по одній годині. Старт навчання у листопаді, а для участі достатньо заповнити коротку форму за цим посиланням.

Додамо, Гончаренко центр – найбільша недержавна всеукраїнська мережа безкоштовних освітньо-культурних та волонтерських просторів, заснована у 2021 році. Головна ціль проєкту – надихати та надавати необхідні знання людям будь-якого віку для покращення їхнього майбутнього.