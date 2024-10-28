Безпечні громади: в Олександрії запрацював простір для формування навичок безпечної поведінки

Однією з визначних памʼяток місцевої історії та візитівок Олександрії, безумовно, є башта з годинником будинку пожежного депо. Наглядову вежу, або каланчу побудували наприкінці ХІХ століття – на той час вона була найвищою спорудою, завдяки чому черговий, який спостерігав за містом, міг помітити пожежу в будь-якому районі і дзвоном на сполох подати сигнал тривоги. Після Другої світової війни на вежі встановили годинник, а згодом приміщення переобладнали під сучасні вимоги, і зараз у ньому розташоване Олександрійське районне управління ДСНС. Дуже символічно, що у цьому історичному місці завдяки співпраці громадської організації «Нова Дружківка» та ДСНС був створений ресурсний центр, який допомагатиме навчати дітей та дорослих безпечній поведінці.

Безпечна громада через навчальний простір

15 жовтня відбулося відкриття ресурсного центру. В цей день у просторі для формування навичок безпечної поведінки та реагування у надзвичайних ситуаціях пройшли перші заняття для учнів та учениць місцевих навчальних закладів.

У рамках проєкту «Безпечна громада», який реалізує громадська організація «Нова Дружківка», протягом останніх п’яти місяців відбувалося оснащення простору: встановлено сучасну мультифункціональну дошку, закуплені меблі, настільні ігри з питань безпеки, сучасні рятувальні тренажери для відпрацювання штучного дихання та масажу серця, набори ран, симулятор задимлення, макети вибухонебезпечних предметів, металошукач тощо. Крім того у вересні пройшов воркшоп з використання ігрових підходів в освітній діяльності для інспекторів пожежно-рятувальних частин Олександрійського району: учасники дізналися про інструменти ігротехнік для проведення інтерактивних навчань з учнями шкіл, провели декілька тренувальних сесій настільної гри, яка формує навички безпечної поведінки, та отримали у подарунок набори ігор «Ріскленд» та «Підказки у надзвичайних ситуаціях» для подальшої роботи з дітьми.

«Ігрові підходи допоможуть інспекторам знайти більш тісний контакт з учасниками та зробити акцент на грі, а не на монотонній розмові лектора з висвітленням теми», – зазначає учасниця воркшопу Катерина Карпенко, фахівчиня зі звʼязків із ЗМІ та роботи з громадськістю 2 ДПРЗ ГУ ДСНС України у Кіровоградській області.

Цей навчальний простір допоможе посилити роботу рятувальників одразу в декількох напрямках: проводити навчання школярів та особового складу за допомогою інтерактивного обладнання, стане платформою для отримання досвіду надання медичної допомоги при вибухових травмах, що в умовах ракетних обстрілів збільшилися в рази, а мультифункціональну дошку в парі з дроном також використовуватимуть при гасінні лісових пожеж.

«Це наш перший досвід такої співпраці і ми приємно вражені результатами. Коли ми дізнались про можливість реалізувати проєкт разом з «Новою Дружківкою» і побачили їх попередній досвід, одразу склалося враження, що разом у нас все вийде. Хлопці-рятувальники були вмотивовані, активно включилися у допомогу з виконанням ремонтних робіт у перервах між гасінням лісових пожеж. Але все одно цей проєкт перевершив усі наші очікування», – ділиться враженнями Дмитро Колісник, начальник Олександрійського районного управління ДСНС України у Кіровоградській області.

Співпраця та досвід як запорука успіху

Проєкт «Безпечні громади» є уособленням справжнього партнерства: від зародження ідеї до реалізації. Співпраця місцевої влади, державних провайдерів безпекових послуг в обличчі ДСНС та громадських організацій – приклад того, що синергія допомагає робити місцеву громаду більш безпечною.

«Сьогодні ми маємо відремонтований за кошти міського бюджету сучасний кабінет для занять, а завдяки проєкту «Безпечні громади», який реалізують наші партнери з «Нової Дружківки», він оснащений новим обладнанням. Також проведено тренінг для інспекторів, що допоможе дітям навчатися в інтерактивному форматі. Користь такого партнерства полягає в тому, що завдяки обʼєднанню зусиль місцевої влади, громадської організації та ДСНС ми маємо чудовий результат спільної роботи, який з часом буде тільки посилюватись», – зазначає Ірина Чемерис, заступниця міського голови Олександрії.

В Олександрійській громаді значно розширився соціальний капітал за рахунок активних ВПО та релокованих громадських організацій. Серед переміщених осіб є і працівники ДСНС. Переселенці змогли долучитися до певних напрямів роботи: молодіжної політики, гендерної політики, громадського сектору. «Нова Дружківка» після релокації не стала виключенням, і маючи багаторічний досвід, долучилася до реалізації проєктів на території Кіровоградської області.

«Зараз, коли безпекова ситуація в країні сильно погіршилась через війну і збільшилося навантаження на рятувальників, нам хотілося реалізувати проєкт, який би полегшував їхню роботу та допомагав громаді загалом. Маючи попередній досвід, в Олександрії ми зробили аналогічний ресурсний центр, що був облаштований у Дружківці у 2021 році. Перевага такого формату в тому, що в центрі можуть навчатися як діти, так і дорослі, а також зможуть відточувати професійні навички надання медичної допомоги працівники ДСНС», – додає Анна Павленко, менеджерка проєкту «Безпечні громади».

У межах проєкту «Безпечні громади» команда «Нової Дружківки» співпрацювала не тільки з Олександрійським відділом ДСНС, але і з Дружківським, з яким має стале партнерство ще з 2020 року. У липні Дружківській пожежно-рятувальній частині передали обладнання для захисту рятувальників та порятунку людей з-під завалів після ракетно-бомбових ударів. Оскільки Дружківка прифронтове місто і останнім часом обстріли посилились, це обладнання є вкрай необхідним.

Міжнародна підтримка

Завдяки підтримці Програми розвитку ООН та її сталому фокусі на питаннях громадської безпеки цей проєкт став для «Нової Дружківки» вже третім, який вдалося реалізувати разом з ДСНС за останні чотири роки.

Стале партнерство забезпечує не тільки фінансову підтримку проєктів, але й можливість використовувати міжнародний досвід та найкращі практики у сфері громадської безпеки, що значно підвищує якість реалізованих ініціатив.

Обʼєднання зусиль громадських організацій, міжнародних донорів, місцевої влади та провайдерів безпекових послуг дає можливість бути максимально ефективними. Співпраця дозволяє реалізувати комплексні програми, які охоплюють різні аспекти безпеки – від інформування та навчання до конкретних технічних заходів. Такий підхід дозволяє досягти стійких результатів.

«Завдяки тому, що всі сторони мають спільну мету – підвищення рівня безпеки в громадах, це обʼєднує зусилля та сприяє більш ефективному розвʼязанню нагальних проблем, таких як запобігання надзвичайним ситуаціям, покращення готовності громад до кризових ситуацій та посилення взаємодії між жителями та рятувальниками. Успіх партнерства полягає в обʼєднанні ресурсів, знань і досвіду різних організацій, що дозволяє ефективно вирішувати проблеми громадської безпеки на місцевому рівні», – зазначає Наталія Красківська, фахівчиня з мобілізації громад Програми розвитку ООН

Матеріал створено в межах проєкту «Безпечні громади».

Текст: Тетяна Крючкова

Фото: ГО «Нова Дружківка», Ганна Григорʼєва та Ганна Павленко.

Ініціативу «Безпечні громади» впроваджує громадська організація «Нова Дружківка» за технічного адміністрування ІСАР Єднання та сприяння Програми розвитку ООН (UNDP) в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу, наданої в межах проєкту «EU4Recovery – Розширення можливостей громад в Україні», фінансової підтримки Урядів Данії та Королівства Нідерландів.