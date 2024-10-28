У випадку зміни типу опалення субсидіант повинен звернутись до ПФУ для перерахунку житлової субсидії

Нормативна база

Питання надання житлових субсидій регулюється Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21.10.1995 № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива”.

Право на призначення житлової субсидії мають родини, у яких розмір оплати за комунальні послуги, в межах соціальної норми житла, соціальних нормативів житлово-комунальних послуг, встановлених законодавством, перевищує розмір обов’язкового відсотка платежу, установленого відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27.07.1998 № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії”.

Від чого залежить розмір відсотка обовʼязкового платежу?

Розмір обов’язкового відсотка платежу для кожної родини визначається індивідуально в залежності від сукупного доходу.

Які соціальні норми застосовуються для розрахунку житлової субсидії, якщо домогосподарство змінило тип опалення (централізоване на електроопалення)?

Якщо домогосподарство в установленому порядку відключено від централізованого опалення (теплопостачання) і для обігріву приміщень використовуються побутові електроприлади, для розрахунку розміру житлових субсидій в опалювальний сезон застосовуються соціальні нормативи на комунальну послугу з постачання та розподілу електричної енергії для індивідуального опалення (30кВт/г на 1 м2 опалювальної площі на місяць в опалювальний період).

Зазначені розрахунки здійснюються на підставі акта обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства / фактичного місця проживання особи (форма затверджена Міністерством соціальної політики України).

Пам’ятаймо, що отримувач житлової субсидії зобов’язаний протягом 30 календарних днів поінформувати уповноважений орган про виникнення обставин, зокрема, зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг та умов їх надання.

У разі зміни переліку отримуваних житлово-комунальних послуг, умов їх надання, подається нова заява про призначення та надання житлової субсидії (далі ‒ заява) та декларація про доходи та витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії (далі ‒ декларація).

Якщо заяву подано протягом двох місяців з початку опалювального / неопалювального сезону, житлова субсидія призначається з початку такого сезону, але не раніше дня виникнення права на її отримання.

Як подати нову заяву та декларацію?

Можна особисто звернутися до територіального органу Пенсійного фонду України, у тому числі через уповноважених посадових осіб виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади або військової адміністрації. Крім того, заяву і декларацію можна надіслати поштою чи в електронній формі через офіційний веб-сайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, мобільний додаток Пенсійного фонду України, вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України або Портал Дія (з накладенням кваліфікованого електронного підпису).

Світлана Риндіна, начальниця управління обслуговування громадян

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області