На порядку денному – прокурори

В Офісі Генерального прокурора триває службове розслідування щодо можливих зловживань прокурорів під час отримання груп інвалідності. Перевірка охоплює всі регіони, спецпрокуратури та центральний апарат. Досліджуються як питання, пов’язані з набуттям прокурорами статусу особи з інвалідністю, так і отримання пенсійних виплат за рішенням суду.

За попередніми даними службового розслідування, високий відсоток прокурорів, які мають статус особи з інвалідністю, виявлено у двох областях: Черкаській та Хмельницькій. На Кіровоградщині 16 з 197 (8,1%) прокурорів мають статус осіб з інвалідністю. По кожному з цих фактів буде проведена ретельна перевірка та надана оцінка як в межах службового розслідування, так і в межах кримінального провадження, обіцяють в Генпрокуратурі.

Тим часом Юрій Ковальов, перший заступник прокурора Кіровоградської області, подав до суду щодо оформлення прокурорської пенсії за вислугою років. Він просить про пенсію з розрахунку 90% від розміру зарплатні. Цей 36-річний прокурор, за даними ЗМІ, є фігурантом справи про хабарництво, хоча підозру йому не оголошували, повідомляє «Антикорупційний вимір».

Прокурор просить суд скасувати відмову Пенсійного фонду й призначити йому пенсію з розрахунку 90% від розміру заробітної плати згідно з довідкою про складові зарплатні (посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавка за вислугу років), яку видала Кіровоградська обласна прокуратура 18 липня 2024 року.

У позовній заяві йдеться, що прокурор клопоче про нарахування пенсії без обмеження максимального розміру заробітної плати, граничного розміру виплати пенсії, а також без оподаткування та нарахування військового збору.

Як ідеться в ухвалі Харківського окружного адмінсуду, позов прийняли до розгляду. Втім станом на жовтень 2024 року рішення по справі у Реєстрі не оприлюднено. До призначення у Кіровоградську обласну прокуратуру у вересні 2020 року Ковальов працював в органах прокуратури Харківської області.