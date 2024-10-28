Дев’ята, жовтнева

Минулого четверга, 24 жовтня, відбулося засідання дев’ятої сесії Кропивницької міської ради восьмого скликання. На розгляд депутатів було винесено майже півтори сотні питань порядку денного.

Одним із перших розглянули внесення змін до рішення Кропивницької міської ради «Про бюджет Кропивницької міської територіальної громади на 2024 рік». Начальниця фінансового управління Любов Бочкова поінформувала депутатів, що до бюджету громади у 2024 році залучаються міжбюджетні трансферти на загальну суму 46,9 мільйона гривень, які будуть розподілені наступним чином:

– субвенція з держбюджету на забезпечення харчуванням учнів початкових класів в сумі 21,2 мільйона гривень;

– субвенція з держбюджету на придбання обладнання, реконструкцію та капремонт їдалень (харчоблоків) закладів загальної середньої освіти у сумі 18,2 млн грн та співфінансування з бюджету громади зазначеної субвенції у розмірі 7,8 млн грн;

– субвенція з місцевого бюджету на придбання житла для розміщення дитячого будинку сімейного типу, що тимчасово переміщений (евакуйований) в межах України, у сумі 7,4 млн грн;

– дотація в сумі 66,1 тис. грн на оплату енергоносіїв закладів, у яких проживали внутрішньо переміщені особи.

Також передбачено 1,1 млн грн на облаштування відділення лікарняного банку крові, монтаж і введення в експлуатацію генераторів.

Крім того, зменшено обсяг субвенції з бюджету громади в сумі 650 тисяч гривень: Подільського району – на 150 тис. грн, Фортечного – на 500 тис. грн.

Капітальні видатки бюджету розвитку на реалізацію Програми капітального будівництва збільшено на 21,2 мільйона гривень, також 21,8 млн грн виділено для надання фінансової підтримки КП «Теплоенергетик» для забезпечення виплати заробітної плати.

Також на засіданні сесії депутати затвердили Програму капітального будівництва, реконструкції та капітального ремонту об’єктів комунального господарства і соціальнокультурного призначення міста Кропивницького на 2025-2027 роки. Начальник управління капітального будівництва Кропивницької міської ради Сергій Білоконь розповів, що програмою передбачено роботи з капітального ремонту, будівництва та реконструкції на 35 об’єктах у галузі освіти, 5 об’єктах у медичній галузі, 2 закладах соціальної сфери; проведення робіт з реставрації на 3 об’єктах пам’яток культурної спадщини; роботи з будівництва та реконструкції на 16 об’єктах житлово-комунальної сфери.

Ще одним питанням, розглянутим під час сесії, стала Програма розвитку фізичної культури та спорту Кропивницької міської територіальної громади на 2025-2028 рр. На реалізацію програми на чотири роки передбачено 28,8 млн грн за рахунок коштів з державного, обласного, місцевого бюджетів та інших джерел.

Також рішенням сесії було ліквідовано комунальне підприємство «Трест зеленого господарства», яке припинило свою діяльність ще у 2015 році.

Окрім того, затверджено рішення про перейменування вулиці Єгорова в обласному центрі на ім’я Героя України Ігоря Замоцького, який служив за контрактом у лавах 3 окремого полку спеціального призначення імені князя Святослава Хороброго, брав участь в АТО/ООС і під час повномасштабної війни продовжував захищати батьківщину. Він загинув 8 червня 2023 року в районі населеного пункту Благодатне Донецької області, під час штурму прикривши собою побратимів. 30 вересня 2024 року указом президента Ігорю Замоцькому посмертно присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена «Золота Зірка».