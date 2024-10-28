«Лагідна українізація»

Під такою назвою напередодні Дня української писемності в обласному Музеї мистецтв пройшла презентація гри, що спрямована допомогти тим, хто прагне перейти на українську, очиститися від суржику, росіянізмів та перевірити свої знання з орфоепії, лексикології та фразеології.

Гра зібрала і об’єднала людей різного віку та професій – від молодшої школярки до бібліотекарів, журналістів, музейників, письменників, художників. Кожен з них був і учасником, і експертом. Презентувала і провела гру учениця десятого класу Кропивницької альтернативної школи «КрОК» Валентина Журавльова.

Як зазначила її вчителька, письменниця Надія Гармазій, це соціокультурна ініціатива, спрямована на привернення уваги до мовного питання в Україні. Зокрема вона сказала: «Чому в нашому місті, в нашій країні, коли стільки років триває війна з російським агресором, ми досі чуємо російську мову? Власне, наша мета не засуджувати тих, хто говорить російською, а допомогти тим, хто хоче перейти якомога комфортніше і швидше на українську. Мета цієї зустрічі – нагадати містянам, що ми маємо допомагати і підтримувати усіх, хто прагне опанувати українську. Люди, які переходять на українську і допускають помилки, насправді прекрасні, ними треба пишатися. Вони свідомо хочуть змінити свій мовний статус».

Захід був ініційований альтернативною школою «КрОК», Музеєм мистецтв та обласною організацією НСПУ, яка 3 грудня відзначатиме своє 40-річчя.