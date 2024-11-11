«Щоб не рити окопи біля своєї хати»

«Завантажилися, вночі вирушаємо на покровський напрямок», – зробив допис у Фейсбук кілька днів тому волонтер, голова громадської організації «Патріот Кіровоградщини» Вадим Нікітін. Перебуваючи там, надсилав повідомлення, знімки, передавав слова подяки тим, хто допомагає.

– Величезна подяка кожному хто через нашу невелику команду підтримує захисників України на фронті! До підрозділів ЗСУ поїхали домашні страви від вчителів і учнів Рівнянської спеціальної школи Кіровоградської обласної ради, керівник Любов Іващенко. Маскувальні сітки – від невтомних трудівниць ПП «Григорівка-АГРО», керівник Олександр Скічко.

Від маленького хлопчика з Італії Марка Шукатки через Олену Хащевацьку отримали 100 євро, до них трохи додали коштів від Ольги Камінечної і придбали для воїнів підрозділу БПЛА автономний дизельний обігрівач. Доволі корисна штука, яка зігріватиме наших воїнів.

Спеціальний кабель, екофлоу (зарядну станцію), ще один дизельний обігрівач згідно нашого звернення було придбано за кошти наших друзів, які підтримують ЗСУ більше десяти років, керівників аграрних підприємств ПАФ «Ганнівська» Володимира Стрижньова і ПП «Григорівка-АГРО» Олександра Скічка. Всього витрачено близько ста тисяч гривень.

Щирий фронтовий привіт і слова подяки передаємо в Канаду, нашому другові Богдану Семеновичу Пивоварчуку і команді української діаспори, яка підтримує Україну. Дорогі друзі, завжди приємно порадувати класних хлопців із ЗСУ.

В цілому з харчуванням в підрозділах ЗСУ нормально. Але наведу цитату самих захисників: «Українці, ви неймовірні люди, дякуємо за смаколики, відчуття, наче вдома побували. Господиням окреме дякую за голубці і перчик – це щось неймовірне». Це слова Сашка Портянка.

Хлопці щиро дякують мешканцям села Грицеволя Радехівського району на Львівщині за мед, сало, домашні закрутки. А головне, за те, що не забуваєте і підтримуєте захисників своєю увагою.

Звертаюся до тих, хто вважає, що захист України і підтримка ЗСУ – не їхня справа. Шановні і не дуже співвітчизники, щоб у недалекому майбутньому не рити окопи біля своєї хати, не ховати і оплакувати своїх дітей, витягніть голови з піску і допомагайте Збройним силам України! Ніхто проблем, створених вами, за вас не вирішить.

З повагою ГО «Патріот Кіровоградщини».