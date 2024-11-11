Їздитимемо дорожче?

На тлі тотального подорожчання майже всього у Кропиницькому планують переглянути тарифи на проїзд у громадському транспорті. На сайті Кропивницької міськради вже оприлюднили відповідні проєкти рішень, тож, згідно із чинним законодавством, за 30 днів мають відбутися громадські слухання про нові тарифи на проїзд у комунальних тролейбусах і автобусах. Не відстають від комунальних транспортників і власники приватних маршрутних таксі – підприємства «Олікс», «Паpитет сеpвіс», «Автолегіон Ваpванської», «Укpавтоінвест», «Автобаз-Кіpовогpад», «Кіpовогpад-Євpо-Тpанс». Востаннє вартість прoїзду підвищували у грудні 2021 рoку. Нині вона становить у маршрутках – 10 гривень, в автобусах – 7, в тролейбусах – 6.

Начальник управління транспорту та зв’язку Віктор Житник під час брифінгу у міськраді розповів, чим викликана необхідність перегляду тарифів та яка прогнозована вартість проїзду:

– Дуже важкий час настав для підприємств-перевізників, зросла вартість електроенергії, підвищився акциз на пально-мастильні матеріали, здорожчав скраплений газ. Крім того, збільшилася складова витрат на заробітну плату, запчастини до транспортних засобів. Усе це негативно вплинуло на дохідну частину підприємств, їхні збитки значно зросли. Ми довго і ретельно вивчали, аналізували економічну ситуацію і прийшли до висновку, що сьогодні є об’єктивна необхідність привести тарифи на пасажирські перевезення у громадському транспорті до економічно обгрунтованих, щоб він у Кропивницькому працював хоча б на тому рівні, як працює сьогодні.

Наразі, зазначив посадовець, суттєво змінилась ціна на паливо: якщо влітку приватні перевізники могли заправлятися по 24 гривні за літр скрапленого газу, то тепер ціна становить 36 гривень за літр. А це не може не впливати на доходи приватних перевізників і призводить до збитковості. Востаннє, повторимо, нові тарифи затверджувались ще у 2021 році. У той час підвищення спровокувала рф, яка мала вплив на ціну природного газу (метану), тим самим штучно підвищуючи ціни на пальне у Європі. Тоді вартість цього пального в Україні також суттєво підскочила. Приватні перевізники вже тоді вимагали підвищити ціну на проїзд, але місцевій владі вдалося досягти компромісу, переконавшии їх перейти на скраплений газ, оскільки він був значно дешевшим. Звісно, не може не впливати ціна на електроенергію – 12 гривень за кіловат проти 4 гривень за кіловат у 2021 році, що суттєво вплинуло на вартість перевезення міськими тролейбусами.

Також Віктор Житник звернув увагу на одну з найбільших проблем для приватних перевізників:

– Запчастини. Особливо страждають приватні перевізники, адже двигуни, трансмісії, мости традиційно вироблялися у рф. Наразі існує гострий дефіцит запчастин, особливо двигунів. Оригінальні запчастини, вироблені у рф, мають довший термін експлуатації, але коштують у десять разів дорожче. Тому використовуються неоригінальні запчастини, які зношуються швидше, що призводить до необхідності частіше проводити ремонти, які переростають у капітальні.

Також до скорочення кількості приватних перевізників призводить державне регулювання цін на транспортні послуги, тож станом на зараз приватного транспорту в Кропивницькому не більше 170 одиниць, а три роки тому було 220–270 одиниць.

За попередніми розрахунками, вартість проїзду у міському тролейбусі становитиме 8 гривень, у комунальному автобусі – 10 гривень, у маршрутному таксі – 15 гривень.

Хочеться додати, якщо до роботи міських тролейбусів і автобусів зауважень майже немає – вони працюють допізна, ходять за чітким графіком, до якого люди вже звикли, їхній технічний стан відповідає нормам, то до приватних маршрутних таксі питань дуже й дуже багато. До того ж комунальний транспорт перевозить до 80 відсотків пасажирів пільгових категорій, зокрема пенсіонерів, а маршрутними таксі пільговики не користуються, аби не нарватись на скандал або образи.

За законом, протягом місяця управління міськради прийматиме пропозиції та зауваження стосовно економічного обгрунтування вартості проїзду. Після цього мають відбутись громадські слухання з цього питання. Лише потім виконавчий комітет перегляне і затвердить нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Тобто протягом найближчого місяця діятимуть ще поточні тарифи на проїзд. Подати свої пропозиції та взяти участь в обговоренні цього питання можна за адресою: м.Кропивницький, вул. Велика Пеpспективна, буд. 41, кімн. №405, телефон: 35 83 13, e–mail: transport@krmr.gov.ua