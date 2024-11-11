Звільнення з військової служби під час воєнного стану: підстави та порядок

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Влас. інф.
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13:07
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Звільнення з військової служби під час воєнного стану: підстави та
порядок Розʼяснення від юристів Українського ветеранського фонду

*Звільнення з військової служби під час воєнного стану: підстави та порядок*

/*Загальний юридичний алгоритм звільнення з військової служби
військовослужбовців Збройних сил України передбачає, що такі
військовослужбовці мають підготувати рапорти та документи, що
підтверджують підстави звільнення, зазначають юристи Українського
ветеранського фонду. */

Підстави для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану:

   *

     за станом здоров’я;

   *

     у звʼязку з досягненням граничного віку перебування на військовій
     службі (60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65);

   *

     через сімейні обставини або з інших поважних причин (наприклад,
     військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю; виховання
     військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років у разі
     відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати; утримання
     військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з
     інвалідністю I чи II групи; необхідність здійснювати постійний
     догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II
     групи та інші);

   *

     за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та
     осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом
     у ЗСУ, ДССТ та НГУ, але не раніше шести місяців проходження ними
     безперервної військової служби);

   *

     у зв’язку зі звільненням з полону;

   *

     у зв’язку із призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на
     посаді судді.

Подаючи рапорт про звільнення з військової служби, необхідно зазначати:

   *

     підстави звільнення;

   *

     думку військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у
     військовому резерві Збройних сил України за відповідною
     військово-обліковою спеціальністю;

   *

     районний (міський) територіальний центр комплектування та
     соціальної підтримки, куди повинні надіслати особову справу
     військовослужбовця.

Документи: при звільненні військовому видають припис, службову
характеристику, грошовий атестат, речовий атестат (якщо він
звільняється в запас), медичну книжку (для деяких посад
військовослужбовців).

Виплати, на які можуть претендувати військовослужбовці, при звільненні
зі служби:

   *

     одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби
     (ОГД);

   *

     компенсація вартості неотриманого речового майна;

   *

     компенсація за невикористані дні додаткової відпустки в році
     звільнення.

/Детальні алгоритми звільнення з військової служби з різних підстав ви
знайдете у довіднику “Шлях ветерана”, розробленому юристами Українського
ветеранського фонду. Довідник створено за  підтримки Міжнародного фонду
“Відродження”. Друковане видання розповсюджується через ТЦК та СП, а
його pdf-версію можна завантажити
<https://veteranfund.us14.list-manage.com/track/click?u=c23b8efd8e9fefea02909498a&id=570c7a4879&e=9cd21a3a00>
на сайті Українського ветеранського фонду./

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