Звільнення з військової служби під час воєнного стану: підстави та
порядок Розʼяснення від юристів Українського ветеранського фонду
*Звільнення з військової служби під час воєнного стану: підстави та порядок*
/*Загальний юридичний алгоритм звільнення з військової служби
військовослужбовців Збройних сил України передбачає, що такі
військовослужбовці мають підготувати рапорти та документи, що
підтверджують підстави звільнення, зазначають юристи Українського
ветеранського фонду. */
Підстави для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану:
*
за станом здоров’я;
*
у звʼязку з досягненням граничного віку перебування на військовій
службі (60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65);
*
через сімейні обставини або з інших поважних причин (наприклад,
військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю; виховання
військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років у разі
відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати; утримання
військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з
інвалідністю I чи II групи; необхідність здійснювати постійний
догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II
групи та інші);
*
за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та
осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом
у ЗСУ, ДССТ та НГУ, але не раніше шести місяців проходження ними
безперервної військової служби);
*
у зв’язку зі звільненням з полону;
*
у зв’язку із призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на
посаді судді.
Подаючи рапорт про звільнення з військової служби, необхідно зазначати:
*
підстави звільнення;
*
думку військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у
військовому резерві Збройних сил України за відповідною
військово-обліковою спеціальністю;
*
районний (міський) територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки, куди повинні надіслати особову справу
військовослужбовця.
Документи: при звільненні військовому видають припис, службову
характеристику, грошовий атестат, речовий атестат (якщо він
звільняється в запас), медичну книжку (для деяких посад
військовослужбовців).
Виплати, на які можуть претендувати військовослужбовці, при звільненні
зі служби:
*
одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби
(ОГД);
*
компенсація вартості неотриманого речового майна;
*
компенсація за невикористані дні додаткової відпустки в році
звільнення.
/Детальні алгоритми звільнення з військової служби з різних підстав ви
знайдете у довіднику “Шлях ветерана”, розробленому юристами Українського
ветеранського фонду. Довідник створено за підтримки Міжнародного фонду
“Відродження”. Друковане видання розповсюджується через ТЦК та СП, а
його pdf-версію можна завантажити
<https://veteranfund.us14.list-manage.com/track/click?u=c23b8efd8e9fefea02909498a&id=570c7a4879&e=9cd21a3a00>
на сайті Українського ветеранського фонду./
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