Звільнення з військової служби під час воєнного стану: підстави та

порядок Розʼяснення від юристів Українського ветеранського фонду

*Звільнення з військової служби під час воєнного стану: підстави та порядок*

/*Загальний юридичний алгоритм звільнення з військової служби

військовослужбовців Збройних сил України передбачає, що такі

військовослужбовці мають підготувати рапорти та документи, що

підтверджують підстави звільнення, зазначають юристи Українського

ветеранського фонду. */

Підстави для звільнення з військової служби під час дії воєнного стану:

*

за станом здоров’я;

*

у звʼязку з досягненням граничного віку перебування на військовій

службі (60 років, а для осіб вищого офіцерського складу — 65);

*

через сімейні обставини або з інших поважних причин (наприклад,

військовослужбовці-жінки — у зв’язку з вагітністю; виховання

військовослужбовцем дитини з інвалідністю віком до 18 років у разі

відсутності інших осіб, які зобов’язані її виховувати; утримання

військовослужбовцем повнолітньої дитини, яка є особою з

інвалідністю I чи II групи; необхідність здійснювати постійний

догляд за дружиною (чоловіком) з числа осіб з інвалідністю I чи II

групи та інші);

*

за власним бажанням (для військовослужбовців із числа іноземців та

осіб без громадянства, які проходять військову службу за контрактом

у ЗСУ, ДССТ та НГУ, але не раніше шести місяців проходження ними

безперервної військової служби);

*

у зв’язку зі звільненням з полону;

*

у зв’язку із призначенням (обранням) на посаду або перебуванням на

посаді судді.

Подаючи рапорт про звільнення з військової служби, необхідно зазначати:

*

підстави звільнення;

*

думку військовослужбовця щодо його бажання проходити службу у

військовому резерві Збройних сил України за відповідною

військово-обліковою спеціальністю;

*

районний (міський) територіальний центр комплектування та

соціальної підтримки, куди повинні надіслати особову справу

військовослужбовця.

Документи: при звільненні військовому видають припис, службову

характеристику, грошовий атестат, речовий атестат (якщо він

звільняється в запас), медичну книжку (для деяких посад

військовослужбовців).

Виплати, на які можуть претендувати військовослужбовці, при звільненні

зі служби:

*

одноразова грошова допомога у разі звільнення з військової служби

(ОГД);

*

компенсація вартості неотриманого речового майна;

*

компенсація за невикористані дні додаткової відпустки в році

звільнення.

/Детальні алгоритми звільнення з військової служби з різних підстав ви

знайдете у довіднику “Шлях ветерана”, розробленому юристами Українського

ветеранського фонду. Довідник створено за підтримки Міжнародного фонду

“Відродження”. Друковане видання розповсюджується через ТЦК та СП, а

його pdf-версію можна завантажити

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на сайті Українського ветеранського фонду./