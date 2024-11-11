Благодійний концерт на підтримку ЗСУ від етногуртів YELKA та Шум’я в Кропивницькому

17 листопада у фоє Кіровоградської обласної філармонії відбудеться спільний благодійний концерт гуртів YELKA (Кропивницький) та Шум’я (Київ). Мета – зібрати кошти на підтримку Збройних Сил України, а саме на два Mavic 3.

Організатори – Krop:hub та ГО “Серця Матерів та Ветеранів Війни Кропивницького”.

Гурт YELKA заснований у Кропивницькому у 2019 році етновиконавицею Світланою Булановою та музикантом Максимом Величком. У репертуарі гурту народні пісні в сучасній обробці з елементами прог-року, року, електронної музики тощо. Мета проєкту – привернути увагу до пісень, які були записані на Кропивниччині в рамках експедицій проєкту “Баба Єлька”.

“Це буде не просто концерт на два відділення, де виконавці по черзі виходять, видають програму і прощаються. Ми з гуртом “Шум’я” запланували собі так, щоб якомога глибше занурити відвідувачів у контекст творів, які ми виконуємо. Кожна пісня ховає за собою історію. Ви уявіть тільки: з покоління в покоління передавався текст, мелодія. Це ж люди знаходили щось своє у них. Ці ноти значить зачіпали щось глибинне, відгукувались. Ми ж хочемо продовжити традицію і передати ці історії далі”, – каже вокалістка гурту YELKA та співзасновниця проєкту “Баба Єлька” Світлана Буланова.

“Шум’я” – етногурт з Києва. Як учасники самі про себе кажуть, – це “люди, які співають автентику”. Попри відсутність у складі гурту дипломованих етномузикологів, співаків чи фольклористів, звучання “Шум’я” просто фантастичне. Гурт з’явився у 2022-му році, перед початком повномасштабного вторгнення. В репертуарі народні пісні з Полтавщини, Черкащини, Кропивниччини, Чернігівщини та інших областей. Це пісні, які учасники або самі записали в експедиціях чи від членів родини, або віднайшли в архівах. До речі, Шум’я побували і в Новомиргороді.

“Ми реально співаємо завжди. На якихось вечірках, застіллях. Для нас ця культура є елементом життя, не сценічного, а побутового. Ми хочемо, щоб з часом це так і сприймалось, як соціальна штука, соціальне об’єднання. До прикладу, всі знають про ірландську музику, ірландські танці. У нас такої культури немає, а хотілося б, щоб була” – каже Анна Комар, учасниця гурту Шум’я.

Коли та де?

Приходьте 17 листопада о 17:00 наробити шуму в ловкій компанії в фоє Кіровоградської обласної філармонії. Крім виступів, буде також благодійний аукціон все на ті ж потреби. Вхід – донат від 200 гривень.

Банка для збору – https://send.monobank.ua/jar/8xutf7xFVq (Будь ласка, якщо бажаєте забронювати місця, напишіть прізвище в коментарях).

О, а ще пропонуємо попередньо познайомитися з цими гуртами, якщо раптом ви не чули їх раніше. Обережно, контент в який легко закохатись!

Шум’я – https://linktr.ee/shum.ya

YELKA – https://hyperfollow.com/YELKAUA