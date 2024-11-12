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Безпаперові технології в обліку трудової діяльності працівників

Правовим підґрунтям для запровадження обліку трудової діяльності працівників в електронній формі є Закон України від 05.02.2021 № 1217-IX “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обліку трудової діяльності працівника в електронній формі” (набрав чинності 10.06.2021), який передбачає п’ятирічний перехідний період (до червня 2026 року) для включення до реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (далі ‒ Реєстр) відомостей з паперових трудових книжок та інших документів про страховий стаж у порядку, встановленому Пенсійним фондом України.

Відомості про трудову діяльність працівника подаються через кабінет страхувальника на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (portal.pfu.gov.ua) у вигляді копій документів, виготовлених шляхом сканування, з обов’язковим накладенням кваліфікованого електронного підпису.

З часу запровадження обліку трудової діяльності працівників у електронному вигляді, на підставі поданих скан-копій документів, що містять відомості про страховий стаж, забезпечено актуальність електронних трудових книжок 70,8 тис. працівників області, що становить 40 % від їх середньооблікової чисельності (за даними звітності страхувальників за IІ квартал 2024 року).

З огляду на сплив більш ніж половини строку, встановленого на включення до Реєстру відомостей з паперових трудових книжок та інших документів про страховий стаж, з метою планомірного процесу подання їх скан-копій у межах граничного терміну, рекомендуємо всім роботодавцям активізувати роботу щодо подання до Пенсійного фонду України скан-копій документів, що містять відомості про страховий стаж працівників, для подальшого оцифрування та включення до Реєстру.

Нагадуємо, що детальні роз’яснення щодо порядку подання страхувальниками скан-копій документів, які містять відомості про трудовий стаж працівників, оприлюднено на інформаційній сторінці вебпорталу електронних послуг Пенсійного фонд України в рубриці “Електронна трудова книжка: про що варто знати роботодавцям і працівникам”, розміщеній у підрозділі “Як скористатись послугами” розділу “Послуги” головного меню інформаційної сторінки вебпорталу Пенсійного фонду України (pfu.gov.ua).

Володимир ІЩЕНКО, начальник управління інформаційних систем та електронних реєстрів

головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області