Краматорський прикордонний загін отримав можливість самостійно призивати охочих для проходження служби в підрозділі

Відповідні зміни до Порядку призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період вніс нещодавно Кабінет Міністрів України (Постанова Кабінету Міністрів України від 01 жовтня 2024 р. № 1130 «Про внесення змін до Порядку проведення призову громадян на військову службу під час мобілізації, на особливий період»).

Згідно зі змінами, перелік військових частин, командирами яких здійснюється призов резервістів (крім резервістів, які уклали контракт на проходження служби у військовому резерві) та військовозобов’язаних під час мобілізації, на особливий період визначається Генеральним штабом ЗСУ.

Командир військової частини тепер може самостійно направляти військовозобов’язаних та резервістів на військово-лікарську комісію (ВЛК), щоб визначити їх ступінь придатності до військової служби. Також надається право командирам військових частин здійснювати комплектування бойових військових частин за рахунок добровольців, які виявляють бажання проходити службу за призовом. До цього потрібно було обов’язково звертатися до ТЦК та СП.

Як це працює? Командир військової частини під час призову військовозобов’язаного (резервіста) на військову службу по мобілізації:

приймає до розгляду від кандидата на призов власноруч написану заяву щодо призову на військову службу по мобілізації на обрану/запропоновану вакантну посаду виключно в основних (бойових) підрозділах штату військової частини;

забезпечує проведення протягом двох діб відповідними посадовими особами військової частини вивчення професійних, морально-ділових якостей відібраних кандидатів за документами, що посвідчують особу, військово-обліковими документами, іншими документами, що засвідчують отриману освіту та набуту фахову спеціальність та результатами проведення професійно-психологічного відбору;

пропонує кандидатам, які раніше проходили військову службу та здобули відповідний фах, посади за прямою або спорідненою військово-обліковою спеціальністю;

видає відібраному кандидату направлення на ВЛК для проходження медичного огляду (терміном до п’яти діб) при районному, міському територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки за місцем знаходження військової частини, або до позаштатної ВЛК за місцем перебування на військовому обліку відповідно до заяви військовозобов’язаного (резервіста).

здійснює перевірку відсутності судимості у військовозобов’язаного. Після зарахування до списків військової частини в обов’язковому порядку військовослужбовців направляють для проходження базової загальновійськової підготовки до навчальних закладів Держприкордонслужби.

Якщо особа не відповідає вимогам через стан здоров’я або професійно-психологічні характеристики, командир має право відмовити їй у призові.

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