«Щасливі серця»: відчути тепло та повагу

Минулої суботи вкотре відбулася акція «Щасливі серця». Кілька разів поспіль її проводять на базі реабілітаційного центру Hippos. Дорослі, діти, тварини – всі були задоволені.

Організатором подібних заходів є ГО «Українська фундація “Мрія”». На Кіровоградщині її представництво очолює психолог Ганна Колєва, яка також є головою ГО «Компас». Вона розповіла про ідею заходу:

– Акція «Щасливі серця» проводиться для родин військових, загиблих, зниклих безвісти, полонених. Головне – спілкування, але ми ще додаємо розваг для дітей. Реабілітаційний центр Hippos для цього – ідеальна локація. З центром ми спочатку працювали у форматі «госпіталь», побачили, наскільки ефективні заняття іпотерапією для наших пацієнтів. Згодом народилася ідея проводити тут заходи для дітей, які втратили батьків або очікують на їхнє повернення додому.

Для участі у цій акції було заявлено близько ста сімей. У програмі – екскурсія реабілітаційним центром, спілкування з тваринами, аквагрим, руханки з аніматорами, стрільба з лука, катання на конях верхи, частування солодощами, піцою і пловом. Все під супровід музики.

У Hippos зазвичай панує атмосфера спокою і єднання з природою. В цей суботній день було по-іншому. Жваві дітлахи стрибали, гралися, годували тварин, їздили верхи, не приховуючи свого захвату, стріляли з лука по бажаній для всіх українців цілі – портрету путіна. Втомившись, грілися біля вогнища в очікуванні смачного плову. На кілька годин забули про війну та тяжкі втрати.

Обласний капелан ВСЦ ЄХБ Костянтин Гаращенко, коментуючи захід, сказав:

– Працюючи не перший рік з військовими як священик можу констатувати, що для військових є великою підтримкою їхні родини. Сім’ї захисників, в свою чергу, мають відчувати тепло, повагу від оточуючих. Спілкуючись з військовими на фронті, ми доносимо до них, що тут, в тилу, є небайдужі люди, які підтримують їхні родини. І ми всі разом маємо це робити від щирого серця.

Так і було, від щирого серця. І це діє позитивно, що підтвердила учасниця акції Олена Дивульська, мама загиблого («УЦ» писала про її сина Максима):

– Нас із чоловіком підтримує частина, в якій служив син. Дякуємо всім, хто не залишив нас наодинці з нашим горем. Ми відвідуємо заходи, які організовують для таких, як ми. Вони допомагають, адже в одному місці збираються люди із спільним горем. Ми розуміємо один одного, говоримо на спільні теми, допомагаємо один одному. Такі заходи, як сьогодні відбувся, корисні для всіх, а особливо для діток, які залишилися сиротами.

Щоб провести акцію, об’єдналося багато небайдужих людей. Запашна кава для дорослих була від капеланської служби, піца – від мережі кафе «Їжак», розваги забезпечила арт-студія Animato, плов – від ресторану ChaCha, музичний супровід заходу – від Віталія Кравченка. Організатори також дякують обласному госпіталю ветеранів, обласному та міському ТЦК та СП, Кірі Лісман, фундації допомоги захисникам України Lesia UA та багатьом іншим. Всі поверталися додому в гарному настрої. Це означає, що мета заходу досягнута: на кілька годин зранені серця стали щасливими. Незабаром зустрінуться знову – попереду різдвяні та новорічні свята, Hippos готує сюрпризи для своїх відвідувачів.