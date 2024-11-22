Про призначення / поновлення виплати пенсії особам, які виїхали з тимчасово окупованих територій

Питання призначення / поновлення пенсії громадянам України, які під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, а також обчислення страхового стажу громадянам України, які працювали за кордоном, врегульовано положеннями Закону України від 25.04.2024 № 3674-IX “Про внесення змін де деяких законів України щодо врегулювання питання обчислення страхового стажу та пенсійного забезпечення”.

За правилами призначення / поновлення виплати пенсій особам, які, зокрема, виїхали з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя або з окремих територій Донецької та Луганської областей, що були окуповані до 24 лютого 2022 року, територіальними органами Пенсійного фонду України здійснюється за наявності реєстрації місця фактичного проживання пенсіонера на підконтрольній Україні території, що підтверджується довідкою, передбаченою постановою Кабінету Міністрів України від 05.11.2024 № 637 “Про здійснення соціальних виплат внутрішньо переміщеним особам”.

Пунктом 14-4 розділу XV Прикінцевих положень Закону України “Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” визначено, що громадянам України, які проживають на тимчасово окупованих територіях України або під час тимчасової окупації територій виїхали на підконтрольну Україні територію, виплата пенсії згідно з цим Законом проводиться за умови неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення російської федерації. У разі відсутності обміну інформацією між органами пенсійного забезпечення України та російської федерації неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення російської федерації підтверджується повідомленням до органу Пенсійного фонду України в заяві особи про призначення / поновлення та продовження виплати пенсії.

Особам, які виїхали з тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя, окремих територій Донецької та Луганської областей, що були окуповані до 24 лютого 2022 року, на підконтрольну Україні територію для призначення / поновлення пенсії необхідно подати такі документи:

довідка з Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб;

заява про призначення / поновлення виплати пенсії (необхідно зазначити інформацію про неодержання пенсії від органів пенсійного забезпечення російської федерації).

При зверненні за поновленням раніше призначених пенсій в Україні враховується заробітна плата і страховий стаж, з урахуванням яких обчислювався розмір пенсії до моменту припинення її виплати.

Антоніна ТОРШИНА, начальниця управління пенсійного забезпечення, надання страхових виплат, соціальних послуг, житлових субсидій та пільг головного управління Пенсійного фонду України в Кіровоградській області