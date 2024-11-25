Оформити невитребувану земельну частку (пай) тепер можна до 2028 року

Раніше Закон визначив термін до 1 січня 2025 року. Однак через воєнний стан, окупацію територій держави, виїзд частини населення України за кордон неможливо оформити паї зараз, тому термін продовжили до 1 січня 2028 року.

Що таке невитребувана земельна ділянка

Це земельна частка (пай), на яку немає документа, що посвідчує право на неї, або земельна частка (пай), право на яку посвідчено відповідно до законодавства, але яка не була виділена в натурі (на місцевості).

Як не втратити свою невитребувану земельну частку (пай)

Розробіть та затвердіть технічну документацію із землеустрою. Зареєструйте земельну ділянку в Державному земельному кадастрі. Зареєструйте право власності на неї в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.

Що буде, якщо власник не встигне цього зробити

Коли до 1 січня 2028 року власник невитребуваної земельної частки (паю) або його спадкоємець не оформить право власності на земельну ділянку, вважатиметься, що він відмовився від одержання ділянки.

Залишились питання?

Зверніться до системи безоплатної правничої допомоги онлайн або очно: https://legalaid.gov.ua/kliyentam/yak-otrymaty-bpd/.