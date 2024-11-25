«Штрих-код на ДВЕРЯХ Часу»

Під такою назвою у День Гідності і Свободи в обласній науковій бібліотеці ім. Чижевського відкрилася Всеукраїнська художня виставка Володимира Безрукого. Це герой, який брав участь у Революції Гідності, боронив схід країни та бився за Бахмут. В експозиції представлено картини, створені на старих дверях, дерев’яних уламках, що залишились після боїв, та на кришках коробів з-під зброї.

Всі ці роботи унікальні. Вони підкреслюють драматичну реальність нашого сьогодення.

– Ці двері мають певний філософський зміст. Вони, з одного боку, начебто захищають наш світ, нашу домівку, нашу родину, а з іншого – відкривають нам вхід в інший світ, можливо, навіть в інший вимір. Мої вихованці це відчули, бралися за ручки дверей і зазирали по інший бік. Це був їхній перший дослідницький досвід, – пояснила художниця Ірина Зантарія, яка привела на виставку підготовчий клас дитячої художньої школи імені Осмьоркіна. – Художник ні перед ким не прогинається, не намагається комусь сподобатись чи зіграти на чиїхось настроях. Він самодостатній, як розуміє, так і пише. І в якому б він не був емоційному стані, у нього всюди відчувається симпатія до тих людей, котрі навколо нього.

Пан Володимир має дві вищі освіти, обидві фахові. Одна з них – Львівська національна академія мистецтв. За спеціальністю він скульптор, дослідник мистецтва та викладач. Попри ворожі обстріли чи втому після виконання бойових завдань митець постійно малював на всьому, що траплялося під руку – картонках, ящиках з-під боєприпасів, дверях погребів і сараїв. До речі, на тему війни він почав писати ще з 2014 року. У представленій пересувній експозиції понад 40 його робіт. А загалом творчий доробок Володимира Безрукого налічує понад 450 живописних, графічних і скульптурних робіт.

Організатором цієї оригінальної виставки виступила Запорізька ГО «Лабораторія військово-політичних досліджень та реконструкції». Окрім нашого міста ця пересувна виставка побувала у Києві, Вінниці, Умані, Запоріжжі, Одесі, Дніпрі та Запоріжжі.